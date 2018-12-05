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Görsel: AKP logosu
AKP 14 ilin belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak
05 AralÄ±k 2018 20:02
AKP'nin Aksaray, Erzincan, Edirne, KÄ±rÅŸehir ve Van'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 14 ilin belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
AKP'nin yarÄ±nki il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 ilin daha belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.
AA'da yer alan habere göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yarÄ±n partisinin GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda Aksaray, Erzincan, Edirne, KÄ±rÅŸehir ve Van'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 14 ilin belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klayacak. ErdoÄŸan, toplantÄ±da Aksaray, AÄŸrÄ±, Bilecik, Erzincan, Edirne, IÄŸdÄ±r, Isparta, Kars, KÄ±rÅŸehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacak. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 20:03
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