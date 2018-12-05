MÃ¼lkiyeliler 159. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸiâ€™nde kutladÄ±

SBF'nin 159. kuruluÅŸ yÄ±lÄ± etkinlikleri programÄ±na dahi edilmeyen MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸi resepsiyon dÃ¼zenledi. Etkinlikte RektÃ¶r Ä°biÅŸ'e tepki gÃ¶sterildi.

Mülkiye’nin kuruluÅŸunun 159. yÄ±lÄ±, Mülkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan verilen resepsiyonla kutlandÄ±. Yüzlerce kiÅŸinin ve kurum temsilcilerini katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± resepsiyona, öÄŸrenciler, Mülkiyeliler BirliÄŸi üyeleri, öÄŸretim üyeleri, KHK ile üniversitelerden atÄ±lan bilim insanlarÄ±, Mülkiyeliler BirliÄŸi’nin eski genel baÅŸkanlarÄ± ile Ankara Barosu, Ä°HD, TÄ°HV, KESK, DÄ°SK, TMMOB, TTB, Ä°TÜ Birlik ve ODTÜ Mezunlar DerneÄŸi temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Dün gerçekleÅŸen resepsiyonda konuÅŸan Mülkiyeliler BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Dinçer Demirkent, “Ülkemizin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin aÄŸÄ±r baskÄ± koÅŸullarÄ± altÄ±nda olduÄŸu, emeÄŸin haklarÄ±nÄ±n, insan haklarÄ±nÄ±n, hukuk devletinin, bilimin her geçen gün aÄŸÄ±r bir tahribata uÄŸradÄ±ÄŸÄ± günlerden geçiyoruz” dedi. Demirkent, Türkiye’de emeÄŸe, hukuka, bilime ve kültüre topyekün bir saldÄ±rÄ± görüntüsü bulunduÄŸunu belirtti.

MÜLKÄ°YELÄ°LER BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NÄ°N TÖREN PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA TEPKÄ°

Demirkent, “Fakültemizde bugüne kadar yaÅŸanmÄ±ÅŸ en büyük tasfiyenin ve tahribatÄ±n müteahhidi olan Rektör Erkan Ä°biÅŸ’in, üniversiter düÅŸünceye karÅŸÄ± olan ne varsa onu yapan, kamu gücünü kendi malÄ±ymÄ±ÅŸ gibi kullanan, içinden geçtiÄŸimiz dönem rektörlerinin kristalleÅŸmiÅŸ hali olan kiÅŸinin gelme ihtimali nedeniyle Mülkiyeliler BirliÄŸi yönetimi Fakültedeki tören programÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±. Fakat Rektör de törene katÄ±lmadÄ±. Çünkü Mülkiye’nin Cebeci’de bir binadan Mülkiyeliler BirliÄŸi’nin de Konur Sokak’tan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ olmalÄ±” diye konuÅŸtu.

Demirkent sözlerine “Kendi çocuklarÄ±nÄ± kontenjan artÄ±rÄ±mÄ±yla rektörü olduÄŸu üniversiteye sokan nepotistlerin, iktidar partisinin akademilerinde ders verenlerin, deÄŸerlerimizi kötülüklerini ve çÄ±karcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± saklamak üzerine örtü gibi kullananlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Mülkiyeliler var; hukuku muhaliflerini sindirmek için kullananlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Mülkiyeliler var; kamusal olan ne varsa aile dostlarÄ±na satanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Mülkiyeliler var; Mülkiyelilerin bir parçasÄ± olduÄŸu hukuk, demokrasi ve insan haklarÄ± mücadelesi veren kurumlar var” diyerek devam etti.

Resepsiyona katÄ±larak bir konuÅŸma yapan Çankaya Belediye BaÅŸkanÄ± Alper TaÅŸdelen de, Mülkiye Kültür Merkezi’nin yapÄ±mÄ±nÄ±n tamamlanma aÅŸamasÄ±na geldiÄŸini söyledi. “Bir belediye baÅŸkanÄ± olarak deÄŸil Mülkiyeli olarak aranÄ±zdayÄ±m” diyen TaÅŸdelen, bundan mutluluk duyduÄŸunu belirtti.

Mülkiyeliler BirliÄŸi’nin eski genel baÅŸkanlarÄ±ndan Güngör AydÄ±n ise, konuÅŸmasÄ±nda SBF’deki törenin yapÄ±lÄ±ÅŸ biçimine, Mülkiyeliler BirliÄŸi yöneticilerinin törene alÄ±nmamasÄ±na tepki gösterdi. (HABER MERKEZÄ°)

SBFâ€™de 159 yÄ±llÄ±k MÃ¼lkiye geleneÄŸine bir darbe daha

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