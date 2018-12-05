Afgan kadÄ±nlarÄ±n futbol hayali nasÄ±l kabusa dÃ¶ndÃ¼?

Afganistan'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey spor yÃ¶neticilerinden biri, tehditlere raÄŸmen sahaya Ã§Ä±kan kadÄ±n futbolcularÄ±n cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Afganistan'da Taliban dönemi sonrasÄ±nda bir kadÄ±n futbol takÄ±mÄ±nÄ±n kurulmasÄ± ülkede kadÄ±nlarÄ±n sahip olduÄŸu özgürlükleri temsil etmesi açÄ±sÄ±ndan çok önemli görülmüÅŸtü. Ancak tehditlere raÄŸmen sahaya çÄ±kan kadÄ±n futbolcularÄ±n cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Afganistan'Ä±n üst düzey spor yöneticilerinden biri, militanlar ve aÅŸÄ±rÄ± muhafazakarlarÄ±n itirazlarÄ±nÄ± göze alarak sahaya çÄ±kan kadÄ±n futbolcularÄ±n cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Afganistan Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Hafizullah Rahimi, baÅŸkent Kabil'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Cinsel istismar sadece Futbol Federasyonu'nda deÄŸil, diÄŸer federasyonlarda da var ve bununla savaÅŸmamÄ±z gerekiyor" dedi. FIFA iddialarÄ± soruÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Afganistan'da savcÄ±lÄ±k da kendi soruÅŸturmasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

FUTBOL FEDERASYONU SUÇLAMALARI REDDETTÄ°

Pazartesi günü konuyla ilgili konuÅŸan Afgan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani, suçlamalarÄ±n tüm ülkeyi ÅŸoke ettiÄŸini belirterek "Suçlamalar halkÄ±mÄ±zÄ±n çocuklarÄ±nÄ± ve kÄ±zlarÄ±nÄ± spora göndermesinin önüne geçecek olsa da acilen ve kapsamlÄ± bir ÅŸekilde harekete geçmemiz lazÄ±m" dedi.

SuçlamalarÄ±n ardÄ±ndan DanimarkalÄ± spor firmasÄ± Hummel, iddialarÄ±n merkezinde yer alan Afganistan Futbol Federasonu ile yaptÄ±ÄŸÄ± sponsorluk sözleÅŸmesinden çekildi.

Afgan Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±, kadÄ±n milli takÄ±mÄ±nÄ±n eski oyuncularÄ±nÄ±n teknik sorumlular ve diÄŸer erkek görevlilere yönelik Ä±srarla gündeme getirdiÄŸi iddialarÄ±n ilk kez resmi makamlar nezdinde karÅŸÄ±lÄ±k bulmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

Cinsel taciz suçlamalarÄ±nÄ±n çoÄŸu, Afgan milli futbol takÄ±mÄ±nÄ±n eski kaptanÄ± Khalida Popal'dan geldi. ÇocukluÄŸunda; Afganistan'Ä±n Taliban'Ä±n hakimiyetinin olduÄŸu dönemde hayatÄ±nÄ± riske atarak arkadaÅŸlarÄ±yla futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Popal, "Okul duvarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda nöbet tutan Taliban muhafÄ±zlarÄ±nÄ±n duymamasÄ± için ses çÄ±karmadan oynuyorduk" diyor.

'TAKIMA GÄ°REBÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N CÄ°NSEL Ä°LÄ°ÅžKÄ° ÅžARTI'

Khalida Popal'in iddiasÄ±na göre, federasyon yetkilileri genç kadÄ±nlara kendileriyle cinsel iliÅŸkiye girmeleri halinde takÄ±ma alÄ±nacaklarÄ±nÄ± ve ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

BBC, hâlâ Afganistan'da yaÅŸayan bazÄ± kadÄ±n futbolcu ve diÄŸer sporcularla da konuÅŸtu. Bu kadÄ±nlar da benzer iddialarda bulundu. TakÄ±ma seçilirken ya da antrenman ve yurt dÄ±ÅŸÄ± müsabakalara giderken tacize uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen bu kadÄ±nlardan biri "Bana ne kadar güzel olduÄŸunu göster. Çünkü takÄ±ma sadece güzelleri alÄ±yoruz' dediler" diyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 19:15

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