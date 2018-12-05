Mersin'de eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime yaÄŸmur engeli

Mersin'de beklenen saÄŸanak nedeniyle il genelinde eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime yarÄ±n ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Mersin'de beklenen saÄŸanak nedeniyle il genelinde eÄŸitim-öÄŸretime yarÄ±n için ara verildi.

Mersin ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, yarÄ±n kent genelinde kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, alÄ±nan kararla yarÄ±n eÄŸitim ve öÄŸretime ara verildiÄŸi kaydedildi.

Mersin ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, beklenen saÄŸanak nedeniyle kamuda çalÄ±ÅŸan hamile ve engellilerin de 6 AralÄ±k PerÅŸembe günü idari izinli sayÄ±lacaklarÄ± bildirildi.

Vali Ali Ä°hsan Su da Twitter'dan "DeÄŸerli veliler kÄ±ymetli öÄŸrenciler, kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve beraberinde oluÅŸabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 PerÅŸembe günü ilimiz genelinde eÄŸitim ve öÄŸretime bir gün süre ile ara verilmiÅŸtir" ÅŸeklinde açÄ±klama yaptÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünce yapÄ±lan açÄ±klamada ise Mersin'in merkez Toroslar, YeniÅŸehir, Akdeniz ve Mezitli ilçeleri ile Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde aralÄ±klarla devam eden yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, gece saatlerinden itibaren ÅŸiddetini artÄ±racaÄŸÄ± ve cuma günü sabahÄ±na kadar devam edeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 18:33

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