Eski HSYK Ã¼yesi Åžaban IÅŸÄ±k'a 10 yÄ±l hapis cezasÄ±
Eski HSYK Ã¼yesi Åžaban IÅŸÄ±k'a, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada â€˜FETÃ–â€™ Ã¼yeliÄŸinden 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.
Eski yüksek yargÄ±çlarÄ±n YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci karar çÄ±ktÄ±. Eski Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Åžaban IÅŸÄ±k, ‘FETÖ’ üyeliÄŸinden 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°lk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla YargÄ±tay 9. Ceza Dairesince YargÄ±tay ek binadaki salonda görülen duruÅŸmada, eski HSYK üyesi Åžaban IÅŸÄ±k, hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. DuruÅŸmaya, IÅŸÄ±k ile avukatÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nÄ± yapmasÄ± için söz verilen Åžaban IÅŸÄ±k, hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddetti.
‘FETÖ’ üyesi olduÄŸuna yönelik hakkÄ±ndaki beyanlarÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen IÅŸÄ±k, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. IÅŸÄ±k, örgütün toplantÄ±larÄ±na da katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
SanÄ±k avukatÄ±nÄ±n da esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmaya karar arasÄ± verildi.
AranÄ±n ardÄ±ndan toplanan YargÄ±tay 9. Ceza Dairesi heyeti, yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r süren yargÄ±lamalarda eski YargÄ±tay Üyesi Åžuayip Åžen'in ardÄ±ndan ikinci kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararÄ±, heyete baÅŸkanlÄ±k eden YargÄ±tay 9. Ceza Üyesi Maruf AlikanoÄŸlu okudu.
Karara göre, sanÄ±k Åžaban IÅŸÄ±k'a ‘FETÖ’ye üye olmak suçunun sabit olduÄŸu gerekçesiyle 8 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. Terör suçlarÄ±nda cezanÄ±n yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören 3713 sayÄ±lÄ± Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarÄ±nca sanÄ±ÄŸa verilen ceza yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±larak 12 yÄ±la çÄ±karÄ±ldÄ±.
SanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarÄ±nca cezasÄ±nda altÄ±da bir oranÄ±nda indirim yapÄ±ldÄ±. Böylece sanÄ±ÄŸa, 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
SanÄ±ÄŸÄ±n tutuklu bulunduÄŸu sürenin infazÄ±ndan düÅŸülmesine, IÅŸÄ±k hakkÄ±nda denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasÄ±na da hükmedildi.
Tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine karar veren heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n mevcut halinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bu karara karÅŸÄ± temyiz yoluna baÅŸvurulabiliyor. Temyiz istemini YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu görüÅŸecek. (AA)