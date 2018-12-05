BaÅŸakÅŸehir'de seyir halindeki Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼nde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

BaÅŸakÅŸehir'de bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n motor kÄ±smÄ± henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle alev aldÄ±. OtobÃ¼ste bulunan yolcular tahliye edildi.

BaÅŸakÅŸehir'de bir yolcu otobüsünün motor kÄ±smÄ± henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldÄ±. Otobüste bulunan çok sayÄ±da yolcu hemen tahliye edilirken, yangÄ±n itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan söndürüldü.

FotoÄŸraf: DHA

UlubatlÄ± Hasan Caddesi üzerinde seyir halindeki Beylikdüzü - Fatih Üniversitesi hattÄ±nda çalÄ±ÅŸan Ä°ETT otobüsünün motor kÄ±smÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Bulvar Ä°stanbul duraÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda meydana gelen olayda otobüs ÅŸoförü çok sayÄ±da yolcuyu hemen araçtan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±.Ä°hbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.YangÄ±nÄ±n neden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ekiplerin incelemelerinin ardÄ±ndan ortaya çÄ±kacak. (Ä°stanbul/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

www.evrensel.net