â€˜Kaset komplosuâ€™ davasÄ±nda 2 kiÅŸi tahliye edildi

Deniz Baykal ile eski MHP yÃ¶neticilerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili 171 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 2 kiÅŸi tahliye edildi.

Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarÄ±na iliÅŸkin görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±yla ilgili Fetullah Gülen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 171 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 2 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine hükmedildi.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± Kampüsü'ndeki salonda görülen duruÅŸmaya sanÄ±klar, yakÄ±nlarÄ± ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada, ara karar öncesi sanÄ±k ve avukatlarÄ±nÄ±n talepleri ile cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n mütalaasÄ± alÄ±ndÄ±. SavcÄ±, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, tutuksuz sanÄ±klarÄ±n adli kontrolünün kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik taleplerini reddetti.

Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'Ä±n tahliyeleri, tutuklu sanÄ±klarÄ±n da mevcut durumunun devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. DuruÅŸma, 11 Åžubat 2019'a ertelendi. (AA)

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