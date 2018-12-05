CumhurbaÅŸkanÄ±na ekonomik OHAL yetkisi

71 maddelik â€˜torba kanunâ€™un gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri komisyonda baÅŸladÄ±. Muhalefet, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a â€˜ekonomik OHALâ€™ ilan etme yetkisi verilmesine tepkili.

AKP Konya Milletvekili Ziya AltunyaldÄ±z ve 7 milletvekili tarafÄ±ndan verilen 71 maddelik ‘torba kanun’ teklifinin görüÅŸmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda baÅŸladÄ±.

38 kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede deÄŸiÅŸiklik yapacak teklifin en dikkat çeken maddesi 22. madde oldu. Söz konusu madde Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi kurulmasÄ±nÄ± öngörüyor. Komitenin “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir geliÅŸme” tespit etmesi durumunda da alÄ±nacak tedbirleri belirlemede CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilendiriliyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Bülent KuÅŸoÄŸlu, düzenlemeyi ‘verilen yetki ve süre’ belli olmadÄ±ÄŸÄ± için eleÅŸtirdi. KuÅŸoÄŸlu, “Ekonomiyle ilgili olaÄŸanüstü tedbirler getiren bu madde tam bir OHAL maddesidir” dedi.

MHP DE DÜZELTME Ä°STEDÄ°

MHP Konya Milletvekili Mustafa KalaycÄ± da tartÄ±ÅŸma konusu olan maddenin son fÄ±krasÄ±ndaki ifadenin farklÄ± anlama gelebileceÄŸini söyledi, “Ben amacÄ±n bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum ama bunun düzeltilmesi lazÄ±m yani ‘Üye kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yetkileri dÄ±ÅŸÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri belirlemeye CumhurbaÅŸkanÄ± yetkili olup…’ diyoruz. Yani burada amaç ÅŸu: Hani üye kuruluÅŸ BDDK’dir, SPK’dir, kendi yetkilerini kendileri kullansÄ±n, onlarÄ±n kullanamayacaÄŸÄ±, kendi kanunlarÄ±nda yetkisi olmayan konularÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± belirlesin. Bu daha düzgün yazÄ±lÄ±rsa farklÄ± anlamalarÄ± önler diye düÅŸünüyoruz” dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu da 22. madde için “Asla olmamasÄ± gereken madde. Bu 22’nci madde ile CumhurbaÅŸkanÄ±na bir finansal OHAL yetkisi veriliyor. Kendisi ilan edecek ve kendisi yönetecek” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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