â€˜Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸil, Ã¼stÃ¼nlerin hukukuâ€™

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel ve HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, DemirtaÅŸ ve Ã–nder'in cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Birkan BULUT

Ankara

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “KarÅŸÄ± hamle yaparÄ±z” açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve eski milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder hakkÄ±nda verilen cezanÄ±n onanmasÄ±na tepki topladÄ±. CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, eskiden Gülencilerin mahkemelere verdiÄŸi gizli talimatlarÄ±n, ÅŸimdi Saray tarafÄ±ndan açÄ±kça verildiÄŸini söyledi ve “Hukukun üstünlüÄŸü deÄŸil, üstünlerin hukuku” dedi. HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç ise ortak mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Mesele sadece HDP ve DemirtaÅŸ meselesi deÄŸildir” dedi.

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve HDP Ankara Eski Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in 2013 yÄ±lÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle “terör propagandasÄ±ndan” yargÄ±landÄ±klarÄ± davadaki hapis cezalarÄ±nÄ±n onanmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ kararÄ±na “Bizi baÄŸlamaz. Biz karÅŸÄ± hamlemizi yaparÄ±z, iÅŸi bitiririz” ÅŸeklinde verdiÄŸi yanÄ±tÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan karar, AÄ°HM kararÄ±nÄ± baypas olarak deÄŸerlendiriliyor. AÄ°HM’nin karar verdiÄŸi ana davanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulan bu dava nedeniyle, AÄ°HM kararÄ± uygulansa bize DemirtaÅŸ’Ä±n cezasÄ±nÄ± etkilemeyecek.

‘ADALETÄ°N TUZU KOKMUÅž’

Evrensel'e konuÅŸan HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Türkiye’de Kürt’e ve HDP’ye adalet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öncelikle DemirtaÅŸ ve Önder hakkÄ±nda istinaf öncesi yerel mahkemenin vermiÅŸ olduÄŸu kararÄ±n hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Oluç, “Hem içerik hem de usulen aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n olduÄŸu bir karardÄ±. Ä°stinafta kararÄ±n bozulmasÄ± gerekiyordu. Ancak adaletin iÅŸlemediÄŸi istinaf mahkemesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n büyük baskÄ±sÄ± olduÄŸu için bu kararÄ± aldÄ±. Bu, özellikle DemirtaÅŸ için AÄ°HM kararÄ±nÄ±n hile yoluyla baypas edilmesi için atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±r. AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ kararÄ± için verdiÄŸi ilk demeçte ‘Hamlemizi yaparÄ±z bu iÅŸi bitiririz’ demiÅŸti. Yürütme ve yargÄ±nÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir iÅŸti. Bu kararla birlikte yargÄ± tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir daha göstermiÅŸtir. Bu da aslÄ±nda adalet tuzunun kokmuÅŸ olduÄŸunu gösteriyor” dedi.

'EKONOMÄ° Ä°ÇÄ°N GÄ°DÄ°LEN AB’NÄ°N HUKUKU BAÄžLAMIYOR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve iktidarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi ile geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkilerin ekonomik iliÅŸkiler olduÄŸunu belirten Oluç, krizin aÅŸÄ±lmasÄ± konusunda özellikle Almanya’nÄ±n gereken yardÄ±mÄ± yapmasÄ± için bu adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ancak Avrupa BirliÄŸinin hukuki ve evrensel demokrasi ilkeleriyle ilgili bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Oluç, Türkiye’nin Avrupa Konseyi kurucu üyesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi imzacÄ±sÄ± olduÄŸu için kararÄ±n kendisini baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘MESELE SADECE HDP VE DEMÄ°RTAÅž DEÄžÄ°L’

HDP olarak hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Oluç, “Biz inanÄ±yoruz ki Türkiye’de bütün demokratlarÄ±n, vicdan sahibi insanlarÄ±n, demokrasi adalet mücadelesi veren kurum kuruluÅŸ parti ve demokratik kitle örgütlerinin hukukun üstünlüÄŸü konusunda mücadelelerini ortaklaÅŸtÄ±rmasÄ± önemlidir. Mesele sadece HDP ve DemirtaÅŸ meselesi deÄŸildir. YarÄ±n toplumun bütün üyeleri için aynÄ± sonuçla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nacaktÄ±r” dedi.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜÄžÜ DEÄžÄ°L, ÜSTÜNLERÄ°N HUKUKU’

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, bu kararÄ±n AKP adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n yargÄ±ya nasÄ±l yön verdiÄŸini, yargÄ±nÄ±n bunu nasÄ±l talimat olarak algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini söyledi. Mahkemenin DemirtaÅŸ ve Önder’in cezalarÄ±nÄ± onamasÄ±yla hukukun deÄŸil sarayÄ±n üstünlüÄŸünün söz konusu olduÄŸunu belirten Özel, “Saray ne istiyorsa mahkemeler o kararÄ± veriyor. Saray AÄ°HM’nin kararÄ±ndan sonra hamle yapacaÄŸÄ±z demiÅŸti. Dün verilen karar mahkemenin deÄŸil, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n AÄ°HM’ye karÅŸÄ± hamlesidir. Bu kadar açÄ±kken kimse bize mahkemelerin, hukukun üstünlüÄŸünden bahsetmesin. Bu artÄ±k hukukun üstünlüÄŸü deÄŸil üstünlerin hukukudur” dedi.

‘FETÖ’ GÄ°ZLÄ°CE YAPARDI, SARAY AÇIKÇA YAPIYOR

Eskiden ‘FETÖ’nün mahkemelere gizli talimatlar verdiÄŸine dikkat çeken Özel, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Pensilvanya’da alÄ±nan kararlar hard diskler içinde mahkemelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rdÄ±. SavcÄ±lar kendi iddianamesi gibi bunu kullanÄ±rdÄ±. Saray, FETÖ’nün gizli yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça yapÄ±yor. Uzun süre devam edecek yargÄ±lamalarda mahkemeler birkaç gün içinde karar alÄ±yor” dedi.

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