HDPâ€™den Ä°stanbul iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Temelli: HDPâ€™nin, CHPâ€™nin, demokrasi gÃ¼Ã§lerinin ortak hassasiyetlerine hitap eden bir aday Ã¼zerinde ortaklaÅŸmaktan daha doÄŸal bir ÅŸey olamaz.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, yerel seçimlerde halklar ve kent dinamikleriyle ittifak kuracaklarÄ±nÄ± belirterek, Ä°stanbul için “HDP’nin, CHP’nin, demokrasi güçlerinin ortak hassasiyetlerine hitap eden bir aday üzerinde ortaklaÅŸmaktan daha doÄŸal bir ÅŸey olamaz” dedi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, yaklaÅŸmakta olan 31 Mart yerel seçimlerine dair nasÄ±l bir politika izleyeceklerini, anlattÄ±.

Temelli, Ä°stanbul’da CHP bu kentlerde yaÅŸayanlarla bir aday üzerine ortaklaÅŸÄ±rsa HDP olarak destekleyebileceklerini söyledi. Temelli “CHP’nin adayÄ± üzerinde Ä°stanbul kamuoyu ortaklaÅŸmÄ±ÅŸsa, Ä°stanbullular ortaklaÅŸmÄ±ÅŸsa AKP’de olan belediyeyi demokrasi güçlerinin kazanÄ±mÄ± ÅŸeklinde dönüÅŸtürüyorsa, bu kentte demokrasi güçlerinin, emekçilerin, kadÄ±nlarÄ±n adayÄ± olacaksa, HDP de orada ortaklaÅŸÄ±r. Bunu saÄŸlayabilecek bir adayÄ±n çÄ±kmasÄ± önemlidir. Bunu saÄŸlayabilecek bir aday olduÄŸu sürece bu ortaklaÅŸma kendiliÄŸinden oluÅŸur. Onun HDP’de olmasÄ±, CHP’de olmasÄ± aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net