â€˜Avlan GÃ¶lÃ¼ kuruyor, ne yaptÄ±nÄ±z, ne yapacaksÄ±nÄ±z?â€™

CHPâ€™li AydÄ±n Ã–zer, neredeyse tamamÄ± kuruyan Avlan GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼ TarÄ±m ve Orman BakanÄ±na sordu.

Mahir DOÄžAN

Antalya

2016 yÄ±lÄ±nda ‘ulusal öneme haiz sulak alan’ ilan edilmesine karÅŸÄ±n neredeyse tamamÄ± kuruyan Avlan Gölü’nü TarÄ±m ve Orman BakanÄ±na soran CHP’li AydÄ±n Özer, “Bugüne dek gölü korumak için ne yaptÄ±nÄ±z, bugünden sonra kurtarmak için ne yapacaksÄ±nÄ±z?” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili AydÄ±n Özer, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli’ye bir soru önergesi vererek, neredeyse tamamÄ± kurumuÅŸ olan gölün kurtarÄ±lmasÄ±na yönelik ne yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sordu. Özer soru önergesinde Pakdemirli’ye yönelttiÄŸi sorularda “Antalya ilinde 2004-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kaç hektarlÄ±k sulak alan kurumuÅŸtur? DSÄ° tarafÄ±ndan Avlan Gölü’nde nasÄ±l bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu çalÄ±ÅŸmaya raÄŸmen göldeki kurumanÄ±n nedenleri nedir? Avlan Gölü’nün ‘ulusal öneme haiz sulak alan’ ilan edildiÄŸi 2016 yÄ±lÄ±ndaki su miktarÄ± nedir? Bugünkü su miktarÄ± nedir” diye sordu.

ULUSAL SULAK ALAN KOMÄ°SYONU’NDA GÖREV ALAN KÄ°ÅžÄ°LERÄ°N UNVANLARI NEDÄ°R?

Sulak AlanlarÄ±n KorunmasÄ± YönetmeliÄŸinin 31 ve 32’nci maddelerine atÄ±fta bulunan Özer önergesinin devamÄ±nda “sözü edilen Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nda görev alan kiÅŸilerin unvanlarÄ± nedir? Bugüne kadar Avlan Gölü’nün korunmasÄ±na yönelik aldÄ±klarÄ± kararlar nelerdir? Bundan sonrasÄ± için gölün kurtarÄ±lmasÄ±na yönelik planlamanÄ±z var mÄ±? Varsa nedir? Ulusal Sulak Alan Komisyonu bugüne kadar hangi ulusal öneme haiz sulak alanÄ±n korunmasÄ±na yönelik, hangi kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r? Komisyonun bugüne kadar aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla kurtarÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bir göl var mÄ±dÄ±r? Sulak alanlarÄ±n kurumasÄ±nÄ±n önüne geçilmesine yönelik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan nasÄ±l bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmaktadÄ±r?” dedi.

BÖLGENÄ°N HEM Ä°KLÄ°MÄ° HEM DE EKOLOJÄ°SÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Avlan Gölü’nün 40 yÄ±l önce baÅŸlayan hazin hikayesinin artÄ±k sona ermesi gerektiÄŸini söyleyen CHP’li Özer, “2016 yÄ±lÄ±nda ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilen gölde su miktarÄ± ne yazÄ±k ki çok azalmÄ±ÅŸ durumda. Gölün kurutulmasÄ± nedeniyle hem bölgenin iklimi hem de ekolojisi deÄŸiÅŸti. Göçmen kuÅŸlar burada konaklamaz oldu, aÄŸaçlar hastalandÄ±, sedir ormanÄ± da tehlike altÄ±nda. ÖrneÄŸin gölün tabanÄ±ndaki çatlaklara neden olan ve su tutmasÄ±na engel teÅŸkil eden sebeplerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir” dedi.

GÖLÜN ORTASINDAN YOL GEÇÄ°YOR

Sulak AlanlarÄ±n KorunmasÄ± YönetmeliÄŸi’nin 8 inci maddesini de hatÄ±rlatan CHP’li Özer, burada “Sulak alanlarÄ±n ekolojik karakterini ve fonksiyonlarÄ±nÄ± olumsuz yönde etkileyecek ölçüde yerüstü ve yeraltÄ± suyu alÄ±namaz” denildiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yine 14 üncü maddede yönetmelik kapsamÄ±na giren alanlarda, kuÅŸlarÄ±n barÄ±nmasÄ± ve üremesi için yeni habitatlar oluÅŸturmanÄ±n önemine deÄŸiniliyor. AyrÄ±ca aynÄ± yönetmeliÄŸin 31 ve 32’nci maddelerinde bir Ulusal Sulak Alan Komisyonu olduÄŸu ve bu komisyonun sulak alanlarla ilgili ortaya çÄ±kan meselelerin çözümüne yönelik kararlar alÄ±p uygulanmasÄ±nÄ± takip ettiÄŸi de ifade ediliyor. Fakat Avlan Gölü’ne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yönetmeliÄŸin yeterli gelmediÄŸini görüyoruz. ÖrneÄŸin komisyonca karar altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, neden gölün ortasÄ±ndan geçen yol hala kaldÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r?” diye sordu.

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