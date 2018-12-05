Arkeolojik sit alanÄ±na taÅŸ ocaÄŸÄ± izni yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±

Artvin'de arkeolojik sit alanÄ±na yapÄ±mÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ± projesi iÃ§in verilen 'Ã‡ED gerekli deÄŸildir' kararÄ±na karÅŸÄ± yÃ¶re halkÄ± iptal davasÄ± aÃ§tÄ±.

Artvin'in ÅžavÅŸat ilçesindeki MeydancÄ±k ve Sebzeli köylerinde yapÄ±mÄ± planlanan kalker ocaÄŸÄ± ve su çevrim regülatörü projeleri için verilen 'Çevresel Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) gerekli deÄŸildir' kararÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. Dava süresince 1'inci derece arkeolojik sit alanÄ± ilan edilerek, korumaya alÄ±nan ve Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alandaki kalker ocaÄŸÄ±nda yapÄ±lacak patlatmalarÄ±n tarihi kaleye zarar vermesinden endiÅŸe ediliyor. BilirkiÅŸi raporlarÄ±nda da dikkat çekilen tehlike için 'Patlatmalar nedeniyle kale yÄ±kÄ±labilir' denildi.

DHA'dan Muhammet Kaçar'Ä±n haberine göre, doÄŸal güzelliÄŸiyle dikkat çeken ÅžavÅŸat ilçesindeki MeydancÄ±k ve Sebzeli köylerinde yapÄ±lmasÄ± için kalker ocaÄŸÄ± ve su çevrim regülatörü projeleri planlandÄ±. Kalker ocaÄŸÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak maden ile su çevirme projesinin malzemesinin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± içeren çalÄ±ÅŸmayla bölgedeki doÄŸal yapÄ±ya ve tarihsel deÄŸerlere zarar verileceÄŸini, kesilecek 25 bin aÄŸaç türü nedeniyle ekosistemin etkileneceÄŸini savunan yöre halkÄ±, projelerin önünü açan 'ÇED gerekli deÄŸildir' kararÄ±na karÅŸÄ± Rize Ä°dare Mahkemesi'ne iptal davasÄ± açtÄ±. BaÅŸvuru, Rize Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi. Samsun Bölge Ä°dare Mahkemesi'nce yapÄ±lan itiraz baÅŸvurusu sonucu yerel mahkeme kararÄ± bozuldu. Bölgede bilirkiÅŸi keÅŸfi yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

'CARÄ°SHEV KALESÄ° YIKILABÄ°LÄ°R'

Dava sürerken, Erzurum Kültür VarlÄ±klarÄ± Koruma Kurulu'nca tarihsel varlÄ±k olarak saptanan aynÄ± bölgedeki Carishev Kalesi, 1'inci derece arkeolojik sit alanÄ± ilan edilerek, korumaya alÄ±ndÄ±.

BilirkiÅŸi keÅŸfi sonrasÄ± hazÄ±rlanan raporda; proje sahasÄ±nÄ±n flora ve fauna ile jeolojik bilgiler bakÄ±mÄ±ndan yüzeysel olarak irdelendiÄŸi, çevresel etkilerin eksik bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, projenin oluÅŸturacaÄŸÄ± olumsuz sonuçlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ya da giderilmesi ile ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ve yeterli yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Raporda, kalker ocaÄŸÄ±nda yapÄ±lacak patlatmalarÄ±n tarihi Carishev Kalesi'ne zarar verebileceÄŸi kaydedildi. BilirkiÅŸi raporlarÄ±nda da dikkat çekilen tehlike için 'Patlatmalar nedeniyle kale yÄ±kÄ±labilir' denildi.

FotoÄŸraf: DHA

DURUÅžMADA TARAFLAR DÄ°NLENDÄ°

Rize Ä°dare Mahkemesi'nde bugün görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ile valilik temsilcileri ve avukatlar katÄ±ldÄ±. ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± avukat Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m, davayÄ± açmaktaki haklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bilirkiÅŸi raporlarÄ± ile ortaya konulduÄŸunu belirterek, iptal kararÄ± verilmesini istedi. DuruÅŸma, taraftarÄ±n dinlenmesinin ardÄ±ndan sona erdi. Mahkeme heyeti, kararÄ±nÄ± ilerleyen günlerde açÄ±klayacak.

'KORUNMASI GEREKEN YERÄ°N YANINDA DÄ°NAMÄ°T PATLATILIR MI?'

ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yöre halkÄ±, doÄŸasÄ±nÄ± ve tarihsel deÄŸerlerini korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu koruma çabasÄ± olmazsa arkeolojik sit alanÄ± olan bir yerde açÄ±lacak kalker ocaÄŸÄ± ile tarihi Carishev Kalesi yok olabilir. Bu kale, dava süresince Erzurum Kültür VarlÄ±klarÄ± Koruma Kurulu'nca tarihsel varlÄ±k olarak saptandÄ± ve koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±. Devletin korumasÄ± gereken bir varlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda dinamit patlatÄ±lÄ±r mÄ±? Yüzde 70 aÄŸaç varlÄ±ÄŸÄ±ndan oluÅŸan bir ormanlÄ±k arazide taÅŸ ocaÄŸÄ± açÄ±lmasÄ±na nasÄ±l izin verilebiliyor? Kamu arazileri deyim yerindeyse 'YaÄŸma Hasan'Ä±n böreÄŸi' olarak mÄ± görülüyor? DoÄŸayÄ± yok edecek bu projelerden vazgeçilmelidir" dedi.

CARÄ°SHEV KALESÄ°

Artvin'in ÅžavÅŸat ilçesinde Orta ÇaÄŸ'dan kalma Carislev Kalesi'nin, 1850'li yÄ±llara kadar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Bölgede egemen olan Hristiyan Gürcü BagratlÄ± Beylikleri'ne ait kale, 1554 yÄ±lÄ±nda OsmanlÄ± Devleti idaresine geçti. OcaklÄ±k ve yurtluk sisteminin 1850'de kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terk edilen kalenin, 1878'deki OsmanlÄ±- Rus SavaÅŸÄ±'ndan sonra 43 yÄ±l devam eden Rus yönetimi zamanÄ±nda da herhangi bir amaçla kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. (HABERMERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 17:19

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