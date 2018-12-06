İşçilerin ücretleri ödenmedi kartları iptal edildi

Birkan BULUT

Ankara

Etlik Şehir Hastanesi inşaatında kalıp ve sıva işinde çalışan 25 işçi 5 aydır ücretlerini alamadı. Üstelik şantiyeye giriş kartları da iptal edilen işçiler, şantiyede onlarca taşeron şirkette benzer bir durum olduğunu söyledi. Yaşadıklarını gazetemize aktaran Saim Serin, “Şirketler inşaat belli bir aşamaya geldikten sonra ücret ödemeden iş yaptırmaya çalışıyor. Ücretlerini alamayan işçilere ayrılana kadar ne kadar iş yaptırsalar yanlarına kâr kalıyor” dedi.

Ankara’da yapımı süren Etlik Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin ücretleri aylardır ödenmiyor. Türkerler-Astaldi ortaklığıyla yapılan projedeki Baran1 Grup İnşaat isimli taşeron şirkette duvar, kalıp ve sıva işinde çalışan işçilerin ücretleri 5 aydır verilmedi. Ücretleri ödenmeyen 25 işçinin şantiyeye giriş kartları da iptal edildi. Yaşadıklarını gazetemize anlatan işçilerden Saim Serin, 20 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını söyledi. İki aydır çalıştığı Etlik şantiyesinde sigortalarının ayda birkaç gün yatırıldığını belirten Serin, kendilerinden önce çalışan işçilerin de aylarca ücretlerini alamadıktan sonra işi bıraktığını söyledi. Serin, bir grup işçinin ise ücretlerini istediğinde darbedildiğini iddia etti. “Bu ülkede hak aramak değil, nefes almak bile yasaklanmış” diyen Serin, ücretlerini istediklerinde ise patronların topu birbirine attığını söyledi. Baran1 Grup İnşaat şirketine gittiklerinde ana firmadan para alamadıklarını, ana firmaya gittiklerinde de ödeme yaptıklarının söylendiğini anlatan Serin, iki şirketin de çalışanlarına düzenli ödeme yapmadığını dile getirdi. Serin, şirket yetkililerin telefonlarına da çıkmadığını söyledi.

Bütün inşaatlarda benzer bir durumun yaşandığını belirten Saim, “Şirketler inşaat belli bir aşamaya geldikten sonra ücret ödemeden iş yaptırmaya çalışıyor. Ücretlerini alamayan işçilere ayrılana kadar ne kadar iş yaptırsalar yanlarına kâr kalıyor. Etlik Şehir Hastanesinde de böyle bir durum var. Bizden önce çalışanların başına geleni şimdi biz yaşıyoruz. Bizden sonra çalıştıracakları işçileri de ücretlerini ödemeden çalıştırabildikleri kadar çalıştırmaya uğraşacaklar” dedi.