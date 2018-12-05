Putin'den ABD'ye INF tepkisi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin: Her zamanki gibi bizim tarafÄ±mÄ±zdan bu anlaÅŸmanÄ±n ihlal edildiÄŸinde dair bir kanÄ±t gÃ¶sterilmiyor

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± (INF) Rusya'nÄ±n ihlal ettiÄŸine dair bir kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Putin, gazetecilerin ABD'nin Rusya'yÄ± INF konusunda suçlamasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun açÄ±klamasÄ±nÄ±n geciktiÄŸini söyleyen Putin, "Ä°lk önce Amerikan tarafÄ± Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan çekileceÄŸini açÄ±kladÄ±, ardÄ±ndan bunu niçin yapmalarÄ± gerektiÄŸine dair gerekçe aramaya baÅŸladÄ±. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaÅŸmayÄ± ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafÄ±mÄ±zdan bu anlaÅŸmanÄ±n ihlal edildiÄŸinde dair bir kanÄ±t gösterilmiyor" ifadesini kullandÄ±.

ABD kongresinin INF sonrasÄ±na uygun roketleri yapmak için gereken parayÄ± önceden ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Putin, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Karar çoktan sessizce verilmiÅŸti. Bizim bunu fark etmeyeceÄŸimizi düÅŸündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliÅŸtiriliyor. Fakat, bu açÄ±klamanÄ±n kamuoyuna yapÄ±lmasÄ±ndan sonra bunlar ortaya çÄ±kacak. DiÄŸer adÄ±m olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette BatÄ± için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dÄ±r. Bu böyle deÄŸil, biz bu sözleÅŸmenin ihlaline karÅŸÄ±yÄ±z. EÄŸer bu olursa, uygun bir ÅŸekilde buna cevap vereceÄŸiz."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da INF tartÄ±ÅŸmasÄ±nda ABD'yi "manipülasyon" yapmakla suçladÄ±.

Peskov, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, INF ile ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen suçlamalarÄ± deÄŸerlendirdi.

Hem NATO'nun hem farklÄ± taraflarÄ±n Rusya'ya yönelik açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Peskov, gerilimin tÄ±rmandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Peskov, "Bu, ABD'nin INF'den ayrÄ±lmasÄ±nda gerçek hedefin saklanmasÄ± için manipülasyon yapÄ±lmasÄ±dÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya'ya INF'den doÄŸan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahlarÄ±n denetlenmesi yükümlülüÄŸü konusunda hile yapÄ±yor. ABD için anlaÅŸmada kalmanÄ±n bir anlamÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" demiÅŸti. (AA)

NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Rusya-Ukrayna gerilimi gÃ¼ndemiyle toplandÄ±

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