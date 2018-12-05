Latife Tekinâ€™in iÅŸÃ§ileri Yeni eâ€™de

Yeni e'nin AralÄ±k sayÄ±sÄ± Yazar Latife Tekin'i dosyasÄ±na taÅŸÄ±yor ve soruyor: Latife Tekin'in iÅŸÃ§ileri ne anlatÄ±yor?

Pek çok aÄŸÄ±r iÅŸçisi bulunan edebiyatÄ±mÄ±zda iÅŸçinin kendisini bulmak zordur. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n özellikle de günümüzde edebiyata nasÄ±l konu olacaÄŸÄ± daimi tartÄ±ÅŸma konusudur. Yazar Latife Tekin Manves City ve Sürüklenme isimli iki yeni kitabÄ±yla, özellikle de birincisi ile bu konuda kendi önerisini ortaya koydu. Fabrika yönetimlerinin iÅŸçilere talimatlarÄ± ile iÅŸçilerin fabrika yönetimlerinden taleplerinin bile bir romanÄ±n unsurlarÄ± olabileceÄŸini gösterdi. Üzerinde konuÅŸulmayÄ± hak eden bu ilham verici kitaplar ekseninde yazarla C. HakkÄ± Zariç’in yaptÄ±ÄŸÄ± uzun bir söyleÅŸi ve AydÄ±n Çubukçu, Yelda EroÄŸlu, Kayhan Geyik, Sevda Karaca’nÄ±n yazÄ±larÄ± Tekin’in iÅŸçilerini Yeni e’nin aralÄ±k sayÄ±sÄ± dosyasÄ±na taÅŸÄ±yor.

RUS AVANGARD’I SERGÄ°SÄ°

YÄ±lÄ±n son sayÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda ise Dr. Nuran Cengiz ve Doç. Dr. Nur BalkÄ±r’Ä±n halen Ä°stanbul SabancÄ± Müzesi’nde devam eden Rus Avangard sanatçÄ±larÄ±nÄ±n eserlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergiyle ilgili yazÄ±sÄ± var. Hem bu sanatçÄ±larÄ± anlatan hem de sergiye dair dikkat çekici tespitler yapan, “Devrimci SanatÄ±n Keskin KenarÄ±: Rus AvangardÄ±” yazÄ±sÄ± konuya kendini yakÄ±n hissetmeyen okur için bile çok ÅŸey va-dediyor. 101. yÄ±ldönümünde Ekim Devrimi’ne dair Yeni e’de iki yazÄ± yer alÄ±yor: Nedim YÄ±lmaz’dan “Sovyetler BirliÄŸi’nde Moda” ve Kavel Alpaslan’dan -pek bilinmeyen bir Lenin anÄ±sÄ±nÄ±n da aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±- “Ä°ki ‘AralÄ±k’ ArasÄ±nda”...

ÅžÄ°Ä°RLER VE ÖYKÜLER

Yeni e’de ayrÄ±ca ÅŸiirleri ile Enver TopaloÄŸlu, Gülsüm Cengiz, Esat Åženyuva, Nihat AteÅŸ, Levent KarataÅŸ; öyküleri ile Adnan ÖzyalçÄ±ner, Önder Åžit, Zehra Çelenk, Arzu Erkan; yazÄ± ve söyleÅŸileri ile Tevfik TaÅŸ, Esra Akgemci, M. Fatih Uslu, Hasan Cömert, Cihan OÄŸuz, Ä°dris Akkuzu ve Özge Sönmez yer alÄ±yor. Derginin ÅŸiir soruÅŸturmasÄ± ise devam ediyor. Mehmet Özkan Åžüküran’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n konuklarÄ± arasÄ±nda Nurullah Kuzu, Yaprak Damla YÄ±ldÄ±rÄ±m, Enes KurdaÅŸ, Narin Yükler, AnÄ±l Cihan ve OÄŸulcan Kütük yer alÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 17:09

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