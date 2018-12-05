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FotoÄŸraf: DHA
Organize sanayi bÃ¶lgesinde trafo patladÄ±, fabrikalarda Ã¼retim durdu
05 AralÄ±k 2018 16:36
Ã‡orum Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki elektrik trafosunda patlamayla birlikte Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiyenin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Çorum - Ankara karayolunun 15'inci kilometresindeki Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde TEÄ°AÅž'a ait trafolardan birinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±n, ekiplerin uzun uÄŸraÅŸlarÄ± sonucu söndürüldü.
Trafodaki hasar nedeniyle organize sanayi bölgesindeki bazÄ± fabrikalar, elektrik verilemediÄŸi için üretime ara verdi. TEÄ°AÅž yetkilileri, arÄ±zanÄ±n giderilmesinin ardÄ±ndan fabrikalara yeniden elektrik verileceÄŸini açÄ±kladÄ±.
PatlamanÄ±n nedeninin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Çorum/DHA)
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