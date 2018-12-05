â€˜Cinsel ÅŸiddetin artmasÄ±nda eÅŸitsiz politikalar ve kutuplaÅŸma etkili'

Avrupa Konseyinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor, TÃ¼rkiyeâ€™deki cinsel saldÄ±rÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin 2 yÄ±lda 23 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Buse VURDU

Ankara

Avrupa Konseyinin kÄ±tadaki cezaevlerinin 2005-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda deÄŸiÅŸiminin incelediÄŸi raporda, en dikkat çekici verilerden biri Türkiye’ye iliÅŸkin oldu. Türkiye’de cinsel saldÄ±rÄ± hükümlülerinin 2013-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 23 katlÄ±k artÄ±ÅŸla, 523’ten 12 bin 253’e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± rapora yansÄ±dÄ±. Bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda dönemin Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, cinsel suçlar ve Ä±rza geçmeden 18 bin 492 kiÅŸi tutuklu ve hükümlü olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye’de cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸanan bu artÄ±ÅŸÄ±n nedenlerine iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸan Cinsel Åžiddetle Mücadele DerneÄŸi EÄŸitmeni Åžehlem Kaçar, cinsel ÅŸiddeti artÄ±ran etkenlerden birisinin toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi politikalarÄ±nÄ±n desteklenmesi olduÄŸunu söyledi. Kaçar, “Bir tarafÄ± güç ile ilgili bütün özellikleri, diÄŸer tarafa da güçsüzlükle ilgili özellikleri verirseniz, arada böyle bir güç iliÅŸkilerinden kaynaklÄ± hiyerarÅŸik iliÅŸki oluyor. Bu iliÅŸki de aslÄ±nda gücü elinde bulunduran kiÅŸinin iktidarÄ± olmayan kiÅŸilere doÄŸru gücünü yöneltmesine neden oluyor” dedi.

EÅžÄ°TSÄ°ZLÄ°K AÇIKLAMALARI GÜÇ DENGESÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° ARTIRIYOR

Ülkedeki savaÅŸ ortamÄ± ve kutuplaÅŸmanÄ±n da bu güç dengesizliklerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kaçar, “2013-2015 yÄ±llarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kutuplaÅŸmanÄ±n en fazla arttÄ±ÄŸÄ±, rejim deÄŸiÅŸikliklerinin kendini gösterdiÄŸi yÄ±llar olduÄŸunu söyleyebiliriz” dedi. Bu deÄŸiÅŸikliklerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemde siyasilerin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n da vahim olduÄŸunu söyleyen Kaçar, “EÅŸitsizlik üzerine yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n bu güç dengesizliÄŸini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz” dedi.

Yasa deÄŸiÅŸikliklerinin ya da siyaseten yapÄ±lan eÅŸitsizlik üzerinden söylem ve politikalarÄ±n toplumda nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k bulduÄŸuna iliÅŸkin de Kaçar ÅŸöyle konuÅŸtu: “ÖrneÄŸin, futbol taraftarlarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± suç teÅŸkil eden davranÄ±ÅŸlarÄ± da bunlarÄ±n içerisine sayabiliriz. Mesela TCK 103-104. maddelere iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliÄŸinin hemen akabinde türübünlerde ‘17 yÄ±ldÄ±r illegal bundan sonra legal +18’ pankart açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tam da burada kitlelerin de tecavüzü sahiplendiÄŸini söyleyebiliriz.”

'HER YETKÄ°LÄ° AÇIKLAMALARINA DÄ°KKAT ETMELÄ°'

Cinsel ÅŸiddetin bir güç gösterme ve cezalandÄ±rma eylemi olduÄŸuna dikkat çeken Kaçar, devletin yapmasÄ± gerekenin ise koruyucu önleyici yaklaÅŸÄ±mÄ± geliÅŸtirmek, ÅŸiddet kültürünü önlemeye çalÄ±ÅŸmak, toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi üzerinden politikalar geliÅŸtirmek olduÄŸunu vurguladÄ±.

Cinsel ÅŸiddetin bütün toplumun ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilediÄŸine dikkat çeken Kaçar, bu durumun saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan da bakÄ±lmasÄ± gereken bir durum olduÄŸunu belirtti.

‘GÖRÜNÜRLÜÄžÜN ARTIÄžINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ELÄ°MÄ°ZDE VERÄ° YOK’

Son yÄ±llarda cinsel saldÄ±rÄ± olaylarÄ±nda görünürlüÄŸün artmasÄ±yla bu vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tespit yapmanÄ±n da mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaçar, “Elimizde net bir veri yok. Evet, infial yaratan olaylar var, meselea Özgecan Arslan’Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ± gibi. Bu olaylardan sonra duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Ama Hande Kader cinayeti, Özgecan oranÄ±nda ilgi görmedi, aynÄ± oranda kiÅŸiler tepki göstermedi. Burada cinsel ÅŸiddet üzerine toplumda doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸlarÄ±n da etkili olduÄŸunu söyleyebiliriz. Bazen de cinsel ÅŸiddete maruz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bazÄ± kiÅŸiler diÄŸerlerinden daha meÅŸru gibi bir algÄ± da yaratÄ±lÄ±yor ne yazÄ±k ki”.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 18:57

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