PTTâ€™nin mÃ¼dahillik ÅŸartÄ±

DiyarbakÄ±râ€™da PTT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve yÃ¶neticileri, YÄ±lmaz Tekinâ€™e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

DiyarbakÄ±r’da PTT çalÄ±ÅŸanÄ± ve yöneticileri YÄ±lmaz Tekin’e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya tepki gösteren HABER-SEN Åžube Sekreteri Sabri Gündüz, PTT’nin açÄ±lan soruÅŸturmada mala zarar gelmediÄŸi gerekçesiyle müdahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonuna (KESK) baÄŸlÄ±, baÄŸlÄ± BasÄ±n YayÄ±n Ä°letiÅŸim ve Posta Emekçileri SendikasÄ± (HABER-SEN) DiyarbakÄ±r Åžubesi, yöneticilerinin saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±na iliÅŸkin PTT BaÅŸmüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

Sendika yöneticileri ve üyelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “PTT emekçilerine yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Önce emekçi” yazÄ±lÄ± pankart açÄ±ldÄ±.

‘PTT SORUÅžTURMAYA MÜDAHÄ°L OLMADI’

AçÄ±klama yapan Haber-Sen Åžube Sekreteri Sabri Gündüz, her gün PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddet haberleriyle sarsÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, PTT Genel MüdürlüÄŸüne bildirmelerine raÄŸmen hâlâ çalÄ±ÅŸanlarÄ±n güvenliÄŸinin önemsenmediÄŸini söyledi. Gündüz, PTT Merkez MüdürlüÄŸü önünde mobil araçta çalÄ±ÅŸan ÅŸube yöneticileri YÄ±lmaz Tekin’in saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. SaldÄ±rÄ±yla ilgili PTT MüdürlüÄŸünün mala zarar gelmediÄŸi gerekçesiyle soruÅŸturmaya müdahil olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Gündüz, “Bu konuyla ilgili PTT Merkez MüdürlüÄŸü, BaÅŸ Müdürlük ve Genel Müdürlük nezdinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvurularda kurumun olayla ilgili yürütülen soruÅŸturmaya müdahil olmasÄ± istenmiÅŸ; ama maalesef kurum müdahil olmak istememiÅŸtir. Müdahil olmama gerekçesi olarak da kuruma ait herhangi bir demirbaÅŸ eÅŸyaya herhangi bir zarar verilmemesi gösterilmiÅŸtir. Bu durum, PTT emekçilerine verilen deÄŸeri gözler önüne sermiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

‘GEREKLÄ° TEDBÄ°RLER ALINMALI’

PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gündüz, yapÄ±lmasÄ± gerekenleri ÅŸöyle anlattÄ±: “PTT Genel Müdürünü derhal göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. PTT yönetimi, insan hayatÄ±nÄ± hiçe sayan tek kiÅŸilik giÅŸelerde çalÄ±ÅŸmaya son vermelidir. PTT ÅŸubeleri kapatÄ±lmalÄ± veya merkezi yerlere taÅŸÄ±narak mutlaka güvenlik görevlileri istihdam edilmelidir. Tüm Ä±srarlarÄ±mÄ±za raÄŸmen güvenlik önlemlerinin alÄ±nmamasÄ±nÄ±n nedeni PTT Genel MüdürlüÄŸü ve AKP’nin tüccar zihniyetidir. PTT emekçilerinin canÄ±na bir zarar gelmesi halinde bunun tek sorumlusunun PTT Genel Müdürü olacaÄŸÄ±nÄ± buradan kamuoyu ile paylaÅŸÄ±yoruz. Åžube yöneticimize ve akabinde PTT çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik yapÄ±lan tüm saldÄ±rÄ±larÄ± HABER-SEN olarak kÄ±nÄ±yor, gereken önlemlerin alÄ±nmasÄ± için PTT yönetimini göreve davet ediyoruz.”

(DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 16:31

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