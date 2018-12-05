Ã‡Ã¶p atarken polis kurÅŸunuyla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len YarÄ±ÅŸâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± ertelendi

Ã‡Ã¶p atmak iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Hamit YarÄ±ÅŸâ€™Ä±n davasÄ± 26 Haziran 2019'a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Çöp atmak için sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada uyuÅŸturucu ticareti yapan iki grup ile polis arasÄ±ndaki kovalamacanÄ±n arasÄ±nda kalan Hamit YarÄ±ÅŸ’Ä±n göÄŸsünden vurularak öldürülmesine iliÅŸkin iki polis memurunun “OlasÄ± kastla öldürmek” suçundan yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. SanÄ±k polisin tutuklanmasÄ± yönündeki talebi reddeden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 26 Haziran’a erteledi.

Ä°stanbul BeyoÄŸlu’daki AÅŸikar Sokak’ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinden 11 AralÄ±k 2016’da saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda çöp atmak üzere çÄ±kan Hamit YarÄ±ÅŸ, uyuÅŸturucu ticareti yapan iki grup ile polis arasÄ±nda yaÅŸanan kovalamacanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. YaÅŸanan kovalamaca ve çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda göÄŸsüne kurÅŸun isabet eden 50 yaÅŸÄ±ndaki 3 çocuk babasÄ± Hamit YarÄ±ÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay esnasÄ±nda Bülent AydÄ±n isimli kiÅŸi de ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. Olay tarihinden 1 buçuk yÄ±l sonra hazÄ±rlanan iddianamedeki belge ve bulgulara göre, YarÄ±ÅŸ’Ä±n ölümüne, AydÄ±n’Ä±n da yaralanmasÄ±na sebep olan kurÅŸunlarÄ±n polislerin silahÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. SanÄ±k polisler Bünyamin Serdar Metin ve Hakan Eraslan hakkÄ±nda “Kasten öldürmeye teÅŸebbüs”, “OlasÄ± kastla öldürme” ve “OlasÄ± kastla silahla basit yaralama” suçlarÄ±ndan açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada, YarÄ±ÅŸ’Ä±n ailesi ve avukatlarÄ± ile sanÄ±k polisler ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

‘ÅžAHSA DEÄžÄ°L HAVAYA ATEÅž ETTÄ°K’

Kimlik kontrolü ile baÅŸlayan duruÅŸmada sanÄ±k polisler Metin ve Eraslan’Ä±n olaydan sonra baÅŸka illere tayin edildikleri öÄŸrenildi. AçtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda YarÄ±ÅŸ’Ä±n ölümüne sebebiyet veren sanÄ±k Bünyamin Serdar Metin savunmasÄ±nda, hedefe deÄŸil havaya ateÅŸ ettiÄŸini iddia etti. UyuÅŸturucu çeteleri arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma nedeniyle olay yerine gittiklerini anlatan Metin, “Elinde uzun namlulu silah olan ÅŸahÄ±s üzerime koÅŸmaya baÅŸladÄ±. AramÄ±zdaki mesafe kÄ±saldÄ±ÄŸÄ± için korktum ve ‘dur polis’ ihtarÄ± yaparak havaya 1 el ateÅŸ ettim. O sÄ±rada yanÄ±mda olan polis memuru Hakan Eraslan da ihtardan sonra havaya 2 el ateÅŸ etti. ÅžahÄ±s silahÄ±nÄ± atarak Taksim’e doÄŸru koÅŸmaya baÅŸladÄ±. ÅžahsÄ±n koÅŸtuÄŸu yerde peÅŸinden gittiÄŸimde yerde yatan bir vatandaÅŸ olduÄŸunu gördüm. YanÄ±na gittim ve ambulans çaÄŸÄ±rdÄ±m” dedi. Metin’in avukatÄ±, olayÄ±n olduÄŸu tarihte OHAL koÅŸullarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, “OHAL döneminde polislerin doÄŸrudan ve uyarmadan silah kullanma yetkisi vardÄ± ancak iddianamede buna deÄŸinilmemiÅŸ” diye konuÅŸtu. YarÄ±ÅŸ ailesinin avukatlarÄ±ndan Erdem ÇaÄŸlar, YarÄ±ÅŸ’Ä± öldüren kurÅŸunla AydÄ±n’Ä± yaralayan kurÅŸunun polislerin silahÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak sanÄ±k Metin’e, “Havaya 3 el ateÅŸ edildi diyorsunuz. NasÄ±l oluyor da bu kurÅŸunlardan biri bacaÄŸa biri de kalbe geliyor” diye sordu. SanÄ±k Metin, “BulunduÄŸum bölge yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ±ydÄ±. Uzun namlulu silahlÄ± ÅŸahÄ±s üzerime gelirken can güvenliÄŸim için 1 el ateÅŸ ettim” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Daha sonra diÄŸer sanÄ±k Hakan Eraslan’Ä±n savunmasÄ±na geçildi. SanÄ±k Eraslan da elinde uzun namlulu olan ÅŸahsÄ± görünce havaya 2 el ateÅŸ ettiÄŸini söyledi. Eraslan, suçlamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savunarak, “Maktulü de yaralÄ±yÄ± da ben vurmadÄ±m. YaralÄ± baÅŸka yerde vurulup oraya gelmiÅŸ olabilir” dedi.

‘VURULAN AÄžABEY TERS YÖNDEYDÄ° KURÅžUN NASIL GELDÄ° ANLAMADIM’

SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YarÄ±ÅŸ’Ä±n eÅŸi Tanzila YarÄ±ÅŸ dinlendi. Tanzila YarÄ±ÅŸ, eÅŸinin vurulduÄŸu yerin sokak lambasÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± için aydÄ±nlÄ±k olduÄŸunu ve yokuÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YarÄ±ÅŸ’Ä±n ablasÄ± ve aÄŸabeyi de davaya katÄ±lma talebinde bulundular. Daha sonra tanÄ±k Ümit TanrÄ±kulu’nun dinlenmesine geçildi. BaÅŸka bir suçtan tutuklu bulunduÄŸu için hapishaneden getirilen TanrÄ±kulu, “Olay günü, olay yerine yakÄ±n bir köftecideydim. KapüÅŸonlu bir ÅŸahsÄ±n bizim olduÄŸumuz yere doÄŸru koÅŸtuÄŸunu gördüm. ArdÄ±ndan da 3 - 4 el silah sesi duydum. Hepimiz kendimizi yere attÄ±k. AtÄ±ÅŸlar bittiÄŸinde yerde bir kiÅŸinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Vurulan aÄŸabey kapüÅŸonlu ÅŸahsÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ± yönün tersindeydi. KurÅŸun ona nasÄ±l geldi anlamadÄ±m” diye konuÅŸtu.

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBÄ°NÄ° REDDETTÄ°

YarÄ±ÅŸ ailesinin avukatlarÄ± mahkemeden, sanÄ±klardan Bünyamin Serdar Metin’in tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti. SanÄ±k avukatlarÄ± ise müvekillerinin yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ara mütalaasÄ±nÄ± sunan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, Metin’in tutuklanmasÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki taleplerin reddini istedi. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, suç vasfÄ±nÄ± nazara alarak yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verdi. SanÄ±k Metin’in tutuklanmasÄ± talebini reddeden mahkeme, dosya içerisindeki görüntülerin bilirkiÅŸiye gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 26 Haziran saat 09.50’ye ertelendi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 16:41

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