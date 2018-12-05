Avukat YÄ±ldÄ±rÄ±m: Åžule Ã‡et davasÄ±nda ceza almalarÄ± iÃ§in ilk adÄ±m

Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianameyi deÄŸerlendiren Avukat Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m: Hak ettikleri cezayÄ± almalarÄ± iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±k.Â

Dicle VAR

Ankara

Ankara’da bir plazanÄ±n 20’inci katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden Åžule Çet’in ailesinin AvukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m, Çeti’in ölümüne iliÅŸkin iddianameyi ve soruÅŸturma sürecindeki son durumu Evrensel’e deÄŸerlendirdi.

Ä°ddianamede ÅŸüpheliler ÇaÄŸatay Aksu ve Berk Akand için “cinayet”, “Ä±rza geçme” ve “hürriyeti tahdit” suçlarÄ±ndan ceza istenmiÅŸti.

Dava sürecinde “Kasten adam öldürme”nin ilk kez bu iddianame ile dile getirildiÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, “En azÄ±ndan hak ettikleri cezayÄ± almalarÄ± için ilk adÄ±mÄ± attÄ±k diye düÅŸünüyorum” dedi.

‘ANLATTIKLARI HÄ°KAYE DELÄ°LLERLE BOZULDU’

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸüphelilerin ifadelerini delillerle nasÄ±l çürüttüklerini ise ÅŸöyle anlattÄ±: “Åžüphelilerin anlattÄ±klarÄ±nÄ±n hepsinin bir hayal ürünü olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Åžüphelilerin anlattÄ±ÄŸÄ± bir kurgu vardÄ±. Onlar anlattÄ±ÄŸÄ± hikayede Åžule’ye parmaklarÄ±nÄ±, tÄ±rnaklarÄ±nÄ± bile sürmediklerini söylüyorlardÄ±. Ancak tÄ±rnaklarda doku bulundu, Åžule’de yÄ±rtÄ±lmalar vardÄ±, tecavüz bulgularÄ± vardÄ±, telefon mesajlarÄ± vardÄ±. BunlarÄ±n hepsi aÅŸÄ±ldÄ±, anlattÄ±klarÄ± hikaye delillerle bozuldu” diye konuÅŸtu.

ADLÄ° TIP ‘BÄ°LMÄ°YORUM’ RAPORU HAZIRLADI

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumundan geçtiÄŸimiz hafta gelen ve tepkilere de neden olan ”Çet’in genel aÄŸÄ±r beden travmasÄ± nedeniyle cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ± konusunda kesin bir deÄŸerlendirme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±”nÄ±n öne sürüldüÄŸü rapora iliÅŸkin de yorum yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m, “O rapor ‘Ben hiçbir ÅŸey bilmiyorum’ raporuydu. Cuma günü rapor geldi, pazartesi günü iddianame düzenlendi ve tam da istediÄŸimiz gibi düzenlendi. SanÄ±yorum ki, savcÄ± da bu raporu dikkate almadÄ±, deÄŸerli bulmadÄ±” diye konuÅŸtu.

‘BU ÜLKEDE, PARANIN YAPABÄ°LECEKLERÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUZ’

Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporun ardÄ±ndan savcÄ±ya ‘cinsel saldÄ±rÄ±, yüksekten düÅŸmenin intihar mÄ± yoksa itilerek mi olduÄŸu ve Åžule’nin elinde bulunan saçÄ±n kime ait olduÄŸu’ konusunda rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle gittiÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, “SavcÄ± ‘Ben iddianameyi düzenledim’ dedi ve tam da bu ÅŸekilde düzenlemiÅŸti” dedi. YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda bu raporlarÄ±n mahkeme tarafÄ±ndan tekrar isteneceÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu raporlarÄ± kendilerinin de alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Cinsel saldÄ±rÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda bir adli tÄ±p uzmanÄ±ndan ve yüksekten düÅŸmenin intihar mÄ± yoksa itilerek mi olduÄŸu konusunda ODTÜ’den bir rapor aldÄ±rmayÄ± düÅŸünüyoruz. Bu raporlarÄ± mahkeme de aldÄ±racak, biz de alacaÄŸÄ±z. Bizim aldÄ±rma sebebimiz aksine bir tutum oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemek. Çünkü paranÄ±n bu ülkede yapabileceklerini biliyorum, gördüm de bu dosyada” diye konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, SavcÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi sonrasÄ± bütün delillerin tek tek araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “YapÄ±lmasÄ± gereken her ÅŸeyi yaptÄ± yani, en azÄ±ndan önceki hatayÄ± telafi etti” dedi.

KAMUOYU BASKISI YOKSA MEKANÄ°ZMA Ä°ÅžLEMÄ°YOR

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Åžule’nin ölümünün ardÄ±ndan yaÅŸanan ilk bir aylÄ±k sürecin tam bir fiyasko olduÄŸunu, delillerin elde edilmesinin bir ÅŸekilde engellendiÄŸini ya da istenen delillerin dosyaya girmediÄŸini aktardÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Suç da belli suçlu da, bu mekanizmayÄ± iÅŸletebilmek için kamuoyu baskÄ±sÄ± oldu, yoksa mekanizma suçluya karÅŸÄ± yeterince iÅŸlemiyor” dedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 16:37

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