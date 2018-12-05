Ali Åžeker: Yalan haber yapanlarla ilgili bir iÅŸlem yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

CHP Milletvekili Ali Åžeker, doktorlarÄ± hedef alan â€˜karnÄ±nda bant unutulan kadÄ±nâ€™ konulu haberi Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Dr. Ali Åžeker, “KarnÄ±nda bant unutulan kadÄ±n” yalan haberini Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. “Bilimsellikten uzak, hekimleri ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± hedef gösteren, araÅŸtÄ±rmacÄ± habercilik ve etik ilkelerine uymayan bir biçimde sunulan bu haber, çöken saÄŸlÄ±k sisteminin yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar karÅŸÄ±sÄ±nda hedef tahtasÄ±na hekimleri oturtan kasÄ±tlÄ± ve yanlÄ± bir yayÄ±ndÄ±r” diyen Åžeker, yalan haber yapan kuruluÅŸlarla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

‘O BANT O BANT DEÄžÄ°L’

GeçtiÄŸimiz günlerde birçok ulusal ve yerel medya kuruluÅŸu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan haberde sezaryen ameliyatÄ± sÄ±rasÄ±nda karnÄ±nda bant unutulduÄŸunu iddia eden ve bu sebeple karnÄ±ndaki çocuÄŸundan vazgeçmeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir hasta ile avukatÄ±nÄ±n ifadelerine yer verilmiÅŸti. Haberde bilinçli bir dezenformasyon ve bilgi kirliÄŸi olduÄŸunu söyleyen Åžeker “Haberde bir bant ifadesi geçiyor. Ama bu bant haberi yapan muhabirin, düzelten kontrol eden editörün, haber müdürünün bildiÄŸi bant deÄŸil. Bahsi geçen ‘bant’ tÄ±bbi bir terim olan ‘amniyotik bant’Ä± ifade ediyor. Amniyotik bant, gebelik kesesi oluÅŸumunda kese içerisinde gözlenen bir geliÅŸme bozukluÄŸudur. HastanÄ±n daha önce gerçekleÅŸtirdiÄŸi sezaryen ameliyat ile ilgisi yoktur” diye konuÅŸtu.

ÅžEKER’DEN ERSOY’A SORULAR

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2018 ‘dijital haberler raporuna da gönderme yapan Åžeker, Türkiye’nin incelenen 37 ülke arasÄ±nda yüzde 49 gibi bir oran ile en çok uydurma haber ile karÅŸÄ±laÅŸan ülke olduÄŸunu söyledi. Åžeker, RTÜK’ün baÄŸlÄ± olduÄŸu Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy’un ÅŸu sorularÄ± yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istedi:

â– Ä°lgili haberi servis eden ve yayÄ±mlayan basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

â– Hekimleri ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± hedef gösteren, araÅŸtÄ±rmacÄ± habercilik ve etik ilkelerine uymayan bir biçimde sunulan bu haberin tekrarlanmamasÄ± ve üzücü olaylara yol açmamasÄ± için ne gibi tedbirler alÄ±nmasÄ± düÅŸünülmektedir?

â– Ä°lerleyen zamanlarda benzeri yalan haberlerin önüne geçebilmek ve halkÄ±n gerçek haber alma özgürlüÄŸünü teminat altÄ±na almak için ilgili meslek odalarÄ±ndan görüÅŸ alÄ±nmasÄ± konusunda bir düzenlemeye gidecek misiniz?” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Yalan habere hekimlerden tepki: Reyting uÄŸruna hedef gÃ¶steriliyoruz

Yalan habere hekimlerden tepki: Reyting uÄŸruna hedef gÃ¶steriliyoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 16:29

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