â€˜Konkordato teklifi sipariÅŸ Ã¼zerine mi?â€™

Adalet Komisyonu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Meclis'e sunulan yeni kanun teklifine gÃ¶re, konkordato ilanÄ± zorlaÅŸacak.

Hükümet tarafÄ±ndan konkordatoyla ilgili hazÄ±rlanan yeni kanun teklifine göre, konkordato ilanÄ± zorlaÅŸacak. Adalet Komisyonu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile konkordatoya iliÅŸkin hükümler revize edilecek. Buna göre ÅŸirketlerden, baÄŸÄ±msÄ±z denetim kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ “güvence veren denetim raporu” istenecek. Teklife muhalefet eden CHP, tasarÄ±nÄ±n belirli sermaye gruplarÄ±nÄ±n ‘sipariÅŸi’ olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, küçük ve orta boy iÅŸletmelere zarar vereceÄŸini, belli gruplara imtiyaz saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FÄ°NANSAL ANALÄ°Z RAPORU YERÄ°NE DENETÄ°M RAPORU

Teklifin konkordato bölümüne iliÅŸkin genel gerekçe olarak “Konkordato talebine eklenecek belgeler arasÄ±ndaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak deÄŸiÅŸtirilmekte ve bu raporu hazÄ±rlayacak baÄŸÄ±msÄ±z denetim kuruluÅŸlarÄ± ile raporun standardÄ± konusunda uygulamada yaÅŸanan sorunlarÄ± çözecek mahiyette düzenlemeler yapÄ±lmaktadÄ±r. Yine uygulamada konkordato komiserinin görevlendirilme metodundan kaynaklÄ± sorunlarÄ±n çözümü amacÄ±yla ilgili maddelerde deÄŸiÅŸiklik öngörülmektedir” ifadeleri yer aldÄ±.

CHP: SÄ°PARÄ°Åž TEKLÄ°F

CHP söz konusu teklifin, belirli sermaye odaklarÄ±nca getirilen ‘sipariÅŸ teklif’ olarak niteledi. CHP tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan muhalefet ÅŸerhinde “Kanun teklifi hükümleri masa baÅŸÄ±nda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve uzmanlarÄ±n görüÅŸleri de bir kenara itilmiÅŸ halde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Belirli sermaye odaklarÄ±nca getirildiÄŸi izlenimimizi haklÄ± çÄ±kartan bir komisyon süreci olduÄŸundan bu teklife ‘sipariÅŸ teklif’ demek yanlÄ±ÅŸ bir kanaat olmayacaktÄ±r” denildi. CHP’ye göre küçük-orta boy iÅŸletmeler zarar görecek, alacaklÄ±larÄ±n zararÄ± giderilmeyecek.

NEDEN KARÅžI ÇIKIYOR?

CHP, hazÄ±rlanan muhalefet ÅŸerhinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

- Teklifte, konkordato talebine eklenecek belgeler arasÄ±ndaki finansal analiz raporu; güvence veren denetim raporu olarak deÄŸiÅŸtirilmekte ve bu raporu hazÄ±rlayacak baÄŸÄ±msÄ±z denetim kuruluÅŸlarÄ± ile raporun standardÄ± konusunda uygulamada yaÅŸanan sorunlarÄ± çözecek mahiyette düzenlemeler yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için raporlamanÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n asgari ve makul bir miktara getirilmesi için herhangi bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle de küçük iÅŸletmelerde maÄŸduriyete yol açacaÄŸÄ±.

- Uygulamada iflas ertelemesi nasÄ±l kötüye kullanÄ±ldÄ± ise konkordato kurumunun da alacaklÄ±lara zarar vermeye baÅŸlayacaÄŸÄ±ndan bununla ilgili önlem alÄ±nmÄ±yor.

- Güvence veren denetim raporu maliyetlerinin çok yüksek olmasÄ± nedeni ile küçük ve orta ölçekli iÅŸletmelerinin konkordato hakkÄ±ndan yararlanmasÄ±nÄ±n önünün kapatÄ±lacak.

- Güvence veren denetim raporlarÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan verilemeyecek olmasÄ± nedeni ile belli kimse ve gruplara imtiyaz saÄŸlayacak.

- En önemli hususlardan biri olan ‘dava ÅŸartÄ± olarak arabuluculuk’ kurumunun ticari uyuÅŸmazlÄ±klara da teÅŸmil edilmesi konusunda herhangi bir konsensüs saÄŸlanmadan, yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na özel bir kanun içinde getirildiÄŸi, bunun da kÄ±sa sürede ciddi zararlara yol açacaÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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