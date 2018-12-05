'SendikalÄ± olunca mÄ± performanslarÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼?'

TÃ¼rk Metal Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Halil Faki Erdal, Elsel ArmatÃ¼r'de yaÅŸanan iÅŸten atmalara tepki gÃ¶sterdi.

Yüksel FIRAT

Ä°stanbul

Ä°stanbul Kartal’da kurulu Elsel Armatür’de Türk Metal’e üye olan 9 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Patronun performans düÅŸüklüÄŸü gerekçesiyle iÅŸçileri iÅŸten attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Türk Metal Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Åžube BaÅŸkanÄ± Halil Faki Erdal, “15-20 yÄ±ldÄ±r performanslarÄ± iyi de sendikaya üye olunca mÄ± performanslarÄ± kötü oldu” diye tepki gösterdi.

13 KasÄ±m’da tespit baÅŸvurusunda bulunduklarÄ±nÄ± belirten Åžube BaÅŸkanÄ± Halil Faki Erdal, “Tespit çoÄŸunluÄŸumuz çÄ±ktÄ±, bunu öÄŸrendikten sonra 9 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ akdini feshettiler. Gerekçeleri de Türkiye’de her zaman olduÄŸu gibi sendikal sebep deÄŸil, performansa dayalÄ± sebep. 15-20 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlar var. 15-20 yÄ±ldÄ±r performanslarÄ± iyi de sendikaya üye olunca mÄ± performanslarÄ± kötü oldu” dedi.

Elsel’in yüzde 50’sine yabancÄ± sermayenin ortak olduÄŸunu dile getiren Erdal ÅŸunlarÄ± söyledi: “GörüÅŸmeyle ilgili ECA tarafÄ±yla bir sÄ±kÄ±ntÄ± gözükmüyor. Ama yüzde 50 yabancÄ± sermaye ortaÄŸÄ± var. Kendileri onlarla ayÄ±n 6’sÄ±nda görüÅŸecekler ancak onlarla görüÅŸmeden önce tespite itiraz ettiler. Niye itiraz ettiklerini sorduk. ‘Bizim için problem deÄŸil ama yabancÄ± ortak yarÄ±n niye itiraz etmediniz derse diye. Biz onlarÄ± dinleyelim gerekirse itirazÄ±mÄ±zÄ± çekeriz’ dediler.”

Sürecin ara bulucuya gittiÄŸini ifade eden Erdal, “AvukatlarÄ±mÄ±z süreci takip ediyor. Ama bunlarÄ±n hepsine sendikal sebepten dolayÄ± dava açacaÄŸÄ±z. Er ya da geç sendika buraya girecek” dedi.

Elsel ArmatÃ¼râ€™de sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±: 9 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

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