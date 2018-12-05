â€˜Google Chrome, gizli mod aÃ§Ä±kken bile sizi izliyor olabilirâ€™

Google Chrome arama sonuÃ§larÄ±nÄ± sadece hesabÄ±na giriÅŸ yapanlar iÃ§in deÄŸil, â€˜Gizli Modâ€™ta bile kaydedip kullanÄ±cÄ±ya gÃ¶re kiÅŸiselleÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Google Chrome'un arama sonuçlarÄ±nÄ± sadece hesabÄ±na giriÅŸ yapanlar için deÄŸil, ‘Gizli Mod’ta bile kaydedip kullanÄ±cÄ±ya göre kiÅŸiselleÅŸtirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. YapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, Google’Ä±n internet tarayÄ±cÄ±sÄ± Chrome için sunduÄŸu bir özellik olan ‘Gizli Mod’un, kullanÄ±cÄ±larÄ±n Google’da daha önceden yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarÄ± takip ederek, ona göre sonuçlarÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini gösterdi. KiÅŸisel gizliliÄŸe önem veren arama motorlarÄ±ndan DucDukGo’nun yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada aynÄ± arama terimlerini aynÄ± anda giren bireylerin sonuçlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Google’Ä±n arama motorunda yapÄ±lan aramalarÄ±n farklÄ± kullanÄ±cÄ±lara farklÄ± sonuçlar getirmesi modeline dayanan “Filtre Balonu” özelliÄŸinin Google’Ä±n gizli modunda da geçerli olduÄŸu gözlendi. AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlar Google’Ä±n Gizli Mod’unu kullanÄ±p, aynÄ± anda aynÄ± terimleri aradÄ±.

‘ANONÄ°MLÄ°K SAÄžLAMIYOR’

Google’Ä±n arama sonuçlarÄ± algoritmasÄ± yine her bir kullanÄ±cÄ± için farklÄ± sonuçlar getirdi. Bu sonuçlarÄ±n, haber ve video içerikleri için de kiÅŸiden kiÅŸiye farklÄ±lÄ±k gösterdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. DiÄŸer bir deyiÅŸle Google’Ä±n “Filtre Balonu” algoritmasÄ±, kullanÄ±cÄ± hesabÄ±ndan çÄ±kÄ±ÅŸ yapsa da Gizli Modu aktif olarak kullansa da yine de arka planda çalÄ±ÅŸÄ±yor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren DuckDuckGo ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Ä°nsanlar, özel/gizli arama modunun, anonimlik saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Ancak elde ettiÄŸimiz bulgular, aramalarÄ±nÄ±zÄ±n Google’Ä±n tanÄ±ma algoritmasÄ±ndan geçtiÄŸini gösteriyor. Ä°nsanlar, ‘Gizli Mod’ olarak adlandÄ±rÄ±lan bu özelliÄŸin, internette yaptÄ±klarÄ± aramalara bir güvenlik ya da gizlilik saÄŸladÄ±ÄŸÄ± hissine kapÄ±lmamalÄ±lar.”

Google ise Gizli Mod ile ilgili yardÄ±m sayfasÄ±nda ÅŸu bilgilendirmeyi yapÄ±yor; “Chrome, göz atma geçmiÅŸinizi, çerezleri ve site verilerini veya formlara girilen bilgileri kaydetmez. Ä°ndirdiÄŸiniz dosyalar ve oluÅŸturduÄŸunuz yer iÅŸaretleri tutulur. EtkinliÄŸiniz ziyaret ettiÄŸiniz web sitelerinden, iÅŸvereninizden veya okulunuzdan ya da internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±nÄ±zdan gizlenmez.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 15:49

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