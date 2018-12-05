EÄŸitimde CEO modeline tepki: Okullara iÅŸletme gÃ¶zÃ¼yle bakmanÄ±n sonucu

EÄŸitim Sen Genel EÄŸitim ve YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Sekreteri Ã–zgÃ¼r BozdoÄŸan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un gÃ¼ndeme getirdiÄŸi 'CEO' modeline tepki gÃ¶sterdi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, geçtiÄŸimiz günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, okullarÄ±n CEO modeliyle yönetileceÄŸini, 2 yÄ±llÄ±k hedeflerini gerçekleÅŸtiremeyen okul müdürlerinin de görevden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Peki okullarda ‘CEO modeli’ ne demek? Bakan Selçuk’un açÄ±klamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren EÄŸitim Sen Genel EÄŸitim ve Yüksek ÖÄŸretim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan, bu söylemin eÄŸitim sisteminin çocuklarÄ±n gereksinimlerine göre deÄŸil de piyasanÄ±n gereksinimlerine göre ÅŸekilleneceÄŸinin göstergesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

Okul yöneticiliÄŸinin eÄŸitimin bir parçasÄ± olduÄŸuna dikkat çeken BozdoÄŸan, mesleÄŸi öÄŸretmen olan, eÄŸitim-öÄŸretim sÄ±nÄ±fÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir personelin okulda yönetici olmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AyrÄ±ca bakanÄ±n genel yöneliminin okul yöneticilerinin hizmet sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek olduÄŸunu belirten BozdoÄŸan “ÖrneÄŸin yönetim sÄ±nÄ±fÄ±, genel yöneticilik gibi bir sÄ±nÄ±f tahsis edecekler. Böyle bir sÄ±nÄ±f tesis edildiÄŸinde öÄŸretmenler dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer personellerin de yönetici olmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. CEO dediÄŸimiz tartÄ±ÅŸma da burada baÅŸlÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Ä°ki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na okullara bütçe verileceÄŸini, okullara iÅŸletme gözüyle bakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen BozdoÄŸan, “Her okulu baÄŸÄ±msÄ±z bir iÅŸletme olarak düÅŸünelim. Daha sÄ±nÄ±rlÄ± bir bütçe ile borçlanmadan o iÅŸletmeyi yöneten yönetici baÅŸarÄ±lÄ± olacak. Bunu hayata geçirmeniz için öÄŸretmenleri güvencesiz hale getirmeniz lazÄ±m. Okul yöneticilerine düÅŸük ücretle, ücretli öÄŸretmen kiralama olanaÄŸÄ± verilecektir” dedi. 2023 Vizyon belgesinde okullarÄ±n finansmanÄ± ile ilgili STK’ler, veliler ve diÄŸer kurumlara havale edilen bir yönelim olduÄŸuna vurgu yapan BodoÄŸan “Okul yönetimi de verimlilik ve kârlÄ±lÄ±ÄŸa gör deÄŸerlendirilecek. KârlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olmasÄ± için maliyetlerin azalmasÄ±, giderlerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerekiyor. VerimliliÄŸin artmasÄ± için de öÄŸretmenlerin birbirileriyle rekabeti, dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± bir süreçle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

EÄžÄ°TÄ°M PÄ°YASALAÅžACAK

BozdoÄŸan, okullarÄ±n kârlÄ±lÄ±klarÄ±na göre, pedagojik olmayan ölçülerde yönetileceÄŸini, öÄŸrencinin müÅŸteri olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek “Bu kabul edilemez. EÄŸitimin kamusal bir hizmet olma özelliÄŸine aykÄ±rÄ±dÄ±r. PiyasanÄ±n gereksinimlerine göre eÄŸitimi ÅŸekillendirmenin bir parçasÄ±dÄ±r. Bu yaklaÅŸÄ±mdan vazgeçmelidir.”

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