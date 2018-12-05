â€˜SÃ¶zde krizâ€™ pazarÄ± yakÄ±yor

Adanaâ€™da krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±lÄ± bildiri daÄŸÄ±tan EMEPâ€™lilerle ilgili takipsizlik kararÄ± verildi. Bildiriler ise dosyada delil olarak saklanÄ±yor.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da emekçileri krizin yükünü reddetmeye çaÄŸÄ±ran bildiriler daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için haklarÄ±nda hapis cezasÄ± istenen Emek Partisi (EMEP) üyeleri hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verildi. SavcÄ± verdiÄŸi kararda krizden bahsederken ‘sözde kriz’ ifadesini kullanÄ±rken, EMEP Adana Ä°l BaÅŸkan Sevil AracÄ±, “Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±sÄ± kararÄ±nda hükümetin söylemine yakÄ±n olduÄŸunu göstermeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. ÇarÅŸÄ±da pazarda alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan vatandaÅŸ ekonomideki durumun sonuçlarÄ±nÄ± iliklerine kadar hissediyor. ÇarÅŸÄ±, pazar her geçen gün daha da ateÅŸ pahasÄ± oluyor. Tüm emekçileri krizin yükünü reddetmek için birleÅŸmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

‘SAVCININ Ä°FADESÄ° Ä°KTÄ°DARIN SÖYLEMÄ° Ä°LE ÖRTÜÅžÜYOR’

EMEP üyeleri iÅŸten atmalarÄ±n durdurulmasÄ±, zamlarÄ±n geri çekilmesi, ücretlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle Organize Sanayi Bölgesi’nde bildiri daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için 19 Ekim’de gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. HaklarÄ±nda piyasa dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± da denilen “manipülasyon suçlamasÄ±” iddiasÄ± ile soruÅŸturma açÄ±lan Emek Partisi üyelerinin daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bildiride halkÄ± krizin yükünü reddetme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yordu. SoruÅŸturma sonunda bildirilerin ifade özgürlüÄŸü sayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. Ancak el konulan bildiriler iade edilmedi.

“Sözde kriz” ifadesiyle dikkat çeken kararda savcÄ± “Åžüphelilerin Türkiye’deki sözde kriz ortamÄ±nÄ± vatandaÅŸlara anlatmak, vatandaÅŸlarÄ± bilinçlendirmek için yaptÄ±klarÄ± ve menfaat temin ettikleri yönünde delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘HÜKÜMET ÜCRETLER ERÄ°DÄ° DENMESÄ°NÄ° Ä°STEMÄ°YOR’

Emek Partisi Adana Ä°l BaÅŸkanÄ± Avukat Sevil AracÄ±, “piyasa dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±” kÄ±lÄ±fÄ±yla faaliyetlerinin engellendiÄŸini belirterek “SavcÄ±nÄ±n tutumu da hükümetin ‘Kriz yok’ söylemi ile örtüÅŸmektedir. ‘Kriz yok’ diyen hükümet ve sermaye ‘Kriz var, yoksullaÅŸtÄ±k, yüksek enflasyon altÄ±nda maaÅŸlarÄ±mÄ±z eridi’ denmesini istemiyor” dedi. Takipsizlik kararÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu dile getiren AracÄ±, “Ancak bu karar soruÅŸturmanÄ±n neden açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da, halkÄ± aydÄ±nlatma faaliyetlerinin de neden engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

AracÄ±, emniyet yetkilileri ve cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda siyasal parti faaliyetini engellemek, suç uydurmak, kamu görevini kötüye kullanmak suçundan suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti. Takipsizlik kararÄ±na raÄŸmen el konulan bildirilerin dosyada delil olarak saklanmasÄ±na da karar verildiÄŸini ifade eden AracÄ±, “Biz hiçbir yerden destek almadan, sadece iÅŸçilerin, emekçilerin aidatlarÄ± ile faaliyet yürüten bir partiyiz. Bu kriz ortamÄ±nda bildiri basmak bizim için oldukça maliyetli. O yüzden bildirilerimizin iadesi için de itirazda bulunacaÄŸÄ±z” dedi.

Adanaâ€™da parti bÃ¼lteni daÄŸÄ±tan 5 EMEP'li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 15:17

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