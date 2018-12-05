Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yla ilgili 'uluslararasÄ± soruÅŸturma' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±: TÄ±kanÄ±klÄ±k olursa uluslararasÄ± bir soruÅŸturmaya gitmekten Ã§ekinmeyiz.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin, "SoruÅŸturma devam ediyor, sonuna kadar gideceÄŸiz. TÄ±kanÄ±klÄ±k olursa uluslararasÄ± bir soruÅŸturmaya gitmekten çekinmeyiz." dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de iki gün süren NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi TemsilciliÄŸinde Türk basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi ve temaslarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Astana sürecinin sonuç vermediÄŸine yönelik açÄ±klamasÄ± hakkÄ±nda ÇavuÅŸoÄŸlu, ateÅŸkesin korunmasÄ± ve siyasi çözüm sürecinin Astana'daki görüÅŸmeler sayesinde devam edebildiÄŸine iÅŸaret etti.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Jeffrey'nin çalÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ± için Türkiye'de olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Jeffrey'nin açÄ±klamasÄ± hakkÄ±nda, "Çok talihsiz bir açÄ±klamadÄ±r. Jeffrey’nin kendi düÅŸüncesi olduÄŸunu zannetmiyorum. Konu, çalÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ±nda da gündeme gelecektir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

‘F-35'DE SORUN Ä°STEMÄ°YORUZ’

ÇavuÅŸoÄŸlu, MüÅŸterek Taaruz UçaÄŸÄ± (F-35) projesi hakkÄ±ndaki bir soru üzerine, konunun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda Arjantin'de düzenlen G-20 Zirvesi'nde gündeme geldiÄŸini ifade etti.

"Trump ile CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z G20'de görüÅŸtü. Trump kendisi konuyu açtÄ±. Hiçbir problem yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemiyoruz." diyen ÇavuÅŸoÄŸlu, Trump'Ä±n Türkiye'nin sadece satÄ±n alma sürecinde deÄŸil, üretimde de önemli aktör olduÄŸunu belirttiÄŸini aktardÄ±.

ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD Kongresinde satÄ±ÅŸÄ±n engellenmesine yönelik bazÄ± giriÅŸimler bulunduÄŸuna ancak Türkiye'nin önemli bir aktör olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Ä°ptal edilmesi kolay bir süreç deÄŸil." diye konuÅŸtu.

‘ULUSLARARASI SORUÅžTURMADAN ÇEKÄ°NMEYÄ°Z’

Brüksel'de yapÄ±lan NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'ndaki görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda gündeme gelen konular arasÄ±nda Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin bulunduÄŸunu da aktaran ÇavuÅŸoÄŸlu, "SoruÅŸturma devam ediyor, sonuna kadar gideceÄŸiz. TÄ±kanÄ±klÄ±k olursa uluslararasÄ± bir soruÅŸturmaya gitmekten çekinmeyiz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n G20 Zirvesi'nde de konuyu muhataplarÄ±yla ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, "Türkiye'nin sergilediÄŸi tavÄ±r, ÅŸeffaflÄ±k ve kararlÄ±lÄ±k herkes tarafÄ±ndan takdir ediliyor, teÅŸekkür ediyorlar ancak bizim kendi topraklarÄ±mÄ±zda iÅŸlenmiÅŸ bir cinayetin, önceden planlanmÄ±ÅŸ bir cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için üzerimize düÅŸeni yapmamÄ±z lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 16:00

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