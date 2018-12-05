HDP'den kadÄ±n iÅŸ cinayetlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerisi

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda iÅŸ cinayetleri sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kadÄ±nlar iÃ§in Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda iÅŸ cinayetleri sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlarÄ±n durumuna iliÅŸkin Meclis araÅŸtÄ±rma önergesi verdi.

MA'nÄ±n haberine göre BeÅŸtaÅŸ’Ä±n verdiÄŸi önergede, "Ä°ÅŸ kazalarÄ± ve iÅŸ cinayetleri ülke gündeminin en ciddi ve neticeleri itibariyle en can alÄ±cÄ± sorun alanlarÄ±ndan birisi olduÄŸu vurgulanan haline gelmiÅŸtir. Bu konuda elde edilen bulgulara göre, 2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 580 kadÄ±n iÅŸçi, olumsuz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan kaynaklÄ± olarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir. Her ne kadar bu veriler güncel olmasa da mevcut durumu ortaya koymasÄ± açÄ±sÄ±ndan dikkate deÄŸerdir” denildi.

Önergede kadÄ±n iÅŸçilerin, kimi zaman mevsimlik iÅŸçi olarak tarlalara götürüldükleri araçlarÄ±n kaza yapmasÄ± sonucu, kimi zaman ev iÅŸçisi olduÄŸu evin camÄ±nÄ± silerken düÅŸerek yahut bir aracÄ±n altÄ±nda ezilerek ya da iÅŸyerini basan bir erkek tarafÄ±ndan kurÅŸunlanarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine dikkat çekilerek, “Ä°ÅŸçi ölümlerinin iÅŸ kollarÄ±na göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda tarÄ±m ve ormancÄ±lÄ±k sektörünün aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu gözlemlenmektedir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: MA

'ÖLÜMLER EN ÇOK TARIMDA YAÅžANIYOR'

Önergenin devamÄ± ise ÅŸöyle: KuÅŸkusuz bu iÅŸ kollarÄ± kadÄ±nlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± alanlar olmasÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalardan elde edilen diÄŸer bulgulara göre, kayÄ±tlÄ± kadÄ±n istihdamÄ±ndaki en aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± sektör hizmet sektörü olmasÄ±na karÅŸÄ±n en çok ölümün tarÄ±mda yaÅŸanmasÄ± bu sektörde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n aslÄ±nda son derece kötü koÅŸullar altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n da bir göstergesidir. Yine uzun çalÄ±ÅŸma saatleri ile kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma oranlarÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸu konaklama-eÄŸlence iÅŸ kolu da kadÄ±nlarÄ±n en fazla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iÅŸ kolu olmuÅŸtur." denildi.

KADINLARIN YÜZDE 75’Ä° GÜVENCESÄ°Z

KadÄ±nlarÄ±n yüzde 75'inin güvencesiz koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan önergede, "KadÄ±n iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na iliÅŸkin yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kadÄ±n iÅŸçilerin yüzde 90'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n sendikasÄ±z olmasÄ± ve yüzde 75'inin de kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ± kadÄ±n emeÄŸinin ne kadar görünmez olduÄŸunu ifade etmektedir. Yine bunun bir sonucu olarak kadÄ±n iÅŸçi ölümleri de kamuoyu nazarÄ±nda görünmez olmaktadÄ±r. Elbette bunun bir nedeni de 'mevsimlik iÅŸçilerin' statülerine iliÅŸkin hala bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n yürütülmemesi ve SGK kapsamÄ±na alÄ±nmamasÄ±dÄ±r. Ücretsiz aile iÅŸçiliÄŸi, ev eksenli üretim, gündelikçilik, bakÄ±cÄ±lÄ±k gibi kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu alanlar da kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma biçimleridir. Hal böyle olunca kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ yaÅŸamÄ±nda maruz kaldÄ±klarÄ± zorluklar ve iÅŸçi ölümleri görünmemekte, çoÄŸunlukla da görmezden gelinmektedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (HABERMERKEZÄ°)

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