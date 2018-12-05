Asgari Ã¼cret iÃ§in ilk toplantÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2019â€™da geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirlemek Ã¼zere ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak.

Ä°ÅŸçi, iÅŸveren ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak. Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalÄ±ÅŸanÄ± doÄŸrudan ilgilendirirken, 2019’da yapÄ±lacak toplusözleÅŸmeler için de belirleyici olacak. Asgari ücret halen Asgari Geçim Ä°ndirimi (AGÄ°) ile birlikte 1603 lira olarak uygulanÄ±yor.

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk’un açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayacak toplantÄ±da, iÅŸçi tarafÄ±nÄ± Türk-Ä°ÅŸ, patron tarafÄ±nÄ± ise TÄ°SK temsil edecek. Komisyonda ilk kez ücretli çalÄ±ÅŸan da olacak. Bu iÅŸçinin Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalÄ±ÅŸan Güvenlik-Ä°ÅŸ üyesi kadÄ±n iÅŸçi olacaÄŸÄ± bildirildi.

Yasa gereÄŸi 5’er iÅŸçi, iÅŸveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücreti oy çokluÄŸuyla belirleyecek.

TÄ°SK: ENFLASYON DÄ°KKATE ALINMASIN

GeçmiÅŸ enflasyon yerine hedef enflasyonun dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen patron tarafÄ±, “Ä°ÅŸletmelerin içerisinde bulunduÄŸu ekonomik durumlar, yatÄ±rÄ±m ve rekabet ortamÄ± ile iÅŸsizlik oranÄ± göz önünde bulundurulsun” diyor. Patronlar ayrÄ±ca asgari ücret desteÄŸinin ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi uygulanan iÅŸyerleri için SGK iÅŸveren teÅŸviklerinin artÄ±rÄ±larak sürdürülmesini istiyor.

TÜRK-Ä°Åž: GERÇEKLEÅžEN ENFLASYONA GÖRE ZAM

Türk-Ä°ÅŸ ise asgari ücretin taban ücret olduÄŸunu belirterek, bu ücretin bir kiÅŸiye göre deÄŸil dört kiÅŸilik aile dikkate alÄ±narak belirlenmesini talep ediyor. Son dönemde asgari ücretli çalÄ±ÅŸanlarÄ±n geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Türk-Ä°ÅŸ, “Yeni asgari ücrette bu yÄ±l gerçekleÅŸen enflasyon oranÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±. Bunun yanÄ±na ülkenin büyümesi ve geliÅŸmesi de göz önünde bulundurularak refah payÄ± da eklenmeli” dedi.

TOPLUM AÇ VE YOKSUL

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar, Türk-Ä°ÅŸ’in açlÄ±k ve yoksulluk istatistiklerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda toplumun ezici çoÄŸunluÄŸunun aç ve yoksul olduÄŸunu söyledi. Nüfusun yüzde 20’sinden fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturan 16 milyondan fazla kiÅŸinin 1943 liralÄ±k açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda, nüfusun yüzde 60’dan fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturan 48 milyondan fazla kiÅŸinin ise 6 bin 328 liralÄ±k yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda geliri olan ailelerin, gÄ±dadan dahi kesmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Çakar, “Asgari ücretlilerin son bir yÄ±llÄ±k maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 14.2 iken, TÜÄ°K’e göre, son bir yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸÄ± yüzde 21.62 olmuÅŸtur. Gene, TÜÄ°K’e göre, gÄ±da ve alkolsüz içeceklerin son bir yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ise yüzde 23.03 olmuÅŸtur. TÜÄ°K istatistiklerinde yer alan 391 maddenin son bir yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ile asgari ücretlilerin son bir yÄ±llÄ±k maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 318 maddede asgari ücretlilerin satÄ±n alma güçlerinin düÅŸtüÄŸü görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 318 madde içinde yer alan 93 gÄ±da maddesinde asgari ücretlilerin satÄ±n alma güçleri düÅŸmüÅŸtür. KÄ±saca, asgari ücretlilerin satÄ±n alma güçleri öyle bir düÅŸtü ki, adeta yere çakÄ±ldÄ±! Mevcut ekonomik ve sosyal politikalar ile üretim, daÄŸÄ±tÄ±m ve tüketim politikalarÄ±nÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde ivedilikle deÄŸiÅŸtirilmesi zorunluluÄŸu ortadadÄ±r” dedi.

ASGARÄ° ÜCRET ERÄ°DÄ°

Türkiye’de 10 milyon iÅŸçi asgari ücret civarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken, toplusözleÅŸme kapsamÄ±nÄ±n düÅŸük olmasÄ± asgari ücretli çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Türkiye’de asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n toplam çalÄ±ÅŸanlara oranÄ± yüzde 43. Türkiye’ye en yakÄ±n oran yüzde 19 ile Slovenya.

Patronlara saÄŸlanan teÅŸvik sonucunda net asgari ücret ile asgari ücretin iÅŸverene maliyeti arasÄ±ndaki fark azaldÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda asgari ücretin iÅŸverene maliyeti, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydÄ±. DiÄŸer bir ifadeyle net asgari ücret 100 ise, iÅŸverene maliyeti 170 idi. 2018 yÄ±lÄ±nda ise aynÄ± maliyet iÅŸveren için 149’a kadar indi.

Enflasyon ve dövizde meydana gelen artÄ±ÅŸ da ücreti eritti. Asgari ücrette 2 yÄ±llÄ±k reel kayÄ±p (alÄ±m gücü kaybÄ±) yüzde 12’nin üzerinde gerçekleÅŸti. 2008 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda aylÄ±k 414 dolar olan asgari ücret, 2018 aralÄ±k ayÄ± itibariyle 302 dolara kadar geriledi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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