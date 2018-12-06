Asgari Ã¼cret 2019'da kaÃ§ lira olacak?

Ä°ÅŸçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplandÄ±. Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalÄ±ÅŸanÄ± doÄŸrudan ilgilendirirken, 2019’da yapÄ±lacak toplusözleÅŸmeler için de belirleyici olacak. Asgari ücret halen Asgari Geçim Ä°ndirimi (AGÄ°) ile birlikte 1603 lira olarak uygulanÄ±yor.

Yasa gereÄŸi 5’er iÅŸçi, iÅŸveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücreti oy çokluÄŸuyla belirleyecek. Komisyonda ilk kez, asgari ücretle geçinen bir iÅŸçi de yer aldÄ±.

BAKAN SELÇUK: EKONOMÄ°K KONJONKTÜRLE UYGUN OLACAK

ToplantÄ±da ilk olarak Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk konuÅŸtu. Asgari ücretin çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda, ücret politikalarÄ±nda en alt sÄ±nÄ±rÄ± ortaya koyduÄŸunu söyleyen Bakan Selçuk, "Buradaki tüm çabamÄ±z tüm sosyal tarafÄ±n görüÅŸlerini göz önünde bulundurarak iÅŸçi ve iÅŸverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkÄ±nmayÄ± tesis edecek ÅŸekilde bu alt sÄ±nÄ±rÄ± daha ideal bir noktaya getirebilmek. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da dile getirdiÄŸi gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamÄ± artÄ±rmak olacak. Asgari ücretin ekonomik konjonktürle uygun bir ÅŸekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ± da kuÅŸkusuz bu sosyal diyalogun güçlendirilmesine baÄŸlÄ±" dedi.

TÜRK-Ä°Åž: KOMÄ°SYON ÇALIÅžMALARINDA BELÄ°RLEYÄ°CÄ° OLAN HÜKÜMETÄ°N YAKLAÅžIMIDIR

Bakan Selçuk'un ardÄ±ndan Türk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat konuÅŸtu. Irgat, asgari ücret belirlenirken geçim ÅŸartlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyerek, "Asgari ücret, pazarlÄ±k ücreti deÄŸildir. Asgari ücretle çalÄ±ÅŸmak durumunda olan milyonlarca asgari ücretli iÅŸçi ve ailesi, bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucu merakla, umutla takip etmektedir. Öncelikle asgari ücretli iÅŸçinin ailesinin ile birlikte karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± ekonomik ve mali ÅŸartlarÄ± iyileÅŸtirecek düzenlemeler için adÄ±m atÄ±lmasÄ±dÄ±r. Åžimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kÄ±sÄ±r döngüyü kÄ±racak bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n gösterilmesidir. Komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda belirleyici olan hükümetin yaklaÅŸÄ±mÄ±dÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÄ°SK: VERGÄ° DÄ°LÄ°MLERÄ° VE KESÄ°NTÄ° ORANLARI TEKRAR GÖZDEN GEÇÄ°RÄ°LMELÄ°

Türkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÄ°SK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, asgari ücretin siyasi polemiklere alet edilmemesini talep ettiklerini belirtti.

Koç, ÅŸöyle konuÅŸtu: "TÄ°SK olarak öncelikle asgari ücret görüÅŸmelerinde hedef yatÄ±rÄ±mlar, rekabet gücü, verimlilik, iÅŸsizlikle en önemlisi enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ±, asgari ücret desteÄŸinin arttÄ±rÄ±larak devam ettirilmesini, geçtiÄŸimiz yÄ±lda beyan ettiÄŸimiz yüzde 2 olan iÅŸsizlik sigortasÄ± iÅŸveren payÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± için alÄ±nmamasÄ±nÄ± ve yine geçtiÄŸimiz yÄ±l beyan ettiÄŸimiz SGK iÅŸveren desteÄŸinin yüzden 5'den 6'ya çÄ±kmasÄ±nÄ± ama toplu iÅŸ sözleÅŸmeli yerlerde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasÄ±nÄ±, son olarak ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarÄ±nÄ±n tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz."

ToplantÄ± daha sonra basÄ±na kapalÄ± bir ÅŸekilde devam etti.

Ä°ÅžÇÄ° GÜLDEN GÖRMEZ: ALDIÄžIMIZ PARANIN HÜKMÜ KALMADI

Bu sene ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari iÅŸçileri temsilen katÄ±lan, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez biri BalÄ±kesir'de üniversite 3'ncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi diÄŸeri liseyi yarÄ±da bÄ±rakmÄ±ÅŸ iki oÄŸluyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Görmez, "OÄŸluma forma aldÄ±m ama hÄ±rkasÄ±nÄ± alamadÄ±m. 'Onu da bir ay sonra alÄ±rÄ±m' dedim. Kredi kartÄ±yla geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Okul yönetimi prosedür gereÄŸi sürekli oÄŸlumu uyardÄ±ÄŸÄ± için o da gurur yaptÄ± ve okula gitmedi. Lise ikiden terk etti. Bunu bir tek ben deÄŸil, bütün asgari ücretlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Forma bile alamadÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Enflasyon artÄ±ÅŸlarÄ±, gelen zamlarla aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paranÄ±n hükmü kalmadÄ±." diye konuÅŸtu.

Tek maaÅŸla ev geçindirdiÄŸini ve hayatla mücadele ettiÄŸini söyleyen Görmez, "Kiram 850 lira, aldÄ±ÄŸÄ±m maaÅŸ bin 903 lira, yemek artÄ± yol ile... Kredi kartlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±m için ve kullanmak zorundayÄ±m, çünkü bunun faturasÄ± var, gÄ±dasÄ± var. Bu sefer faturalarÄ± ödüyorsunuz. Elinize 200, 300 lira bazen kalÄ±yor. Kredi kartÄ±nÄ± ödemek zorundasÄ±nÄ±z. Oradan çekip oraya yatÄ±rÄ±yorsunuz. Asgari ücretin, en azÄ±ndan bize nefes aldÄ±rabilecek, daha insanca yaÅŸamamÄ±zÄ± saÄŸlayabilecek bir düzeye gelmesini bekliyorum 2 bin üstü bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Asgari Ã¼cret tespit toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bu maaÅŸla olmuyor Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lan ilk iÅŸÃ§i olan GÃ¼lden GÃ¶rmez: 'Bu maaÅŸla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaÅŸayabilelim.'

FotoÄŸraf: Mehmet Ali Özcan/AA

TÜRK-Ä°Åž BAÅžKANI ATALAY: KIRMIZI ÇÄ°ZGÄ°MÄ°Z ENFLASYON ORANI

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, asgari ücret oranÄ±na iliÅŸkin, "KÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz enflasyon oranÄ±. Evvela bir enflasyon oranÄ±nÄ± görelim, sonra ona göre hareket edelim." dedi.

Atalay, iÅŸçi, iÅŸ veren ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yaptÄ±ÄŸÄ± ilk toplantÄ±sÄ± öncesi sendika genel merkezinde basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda bir asgari ücretlinin de yer almasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Atalay, Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalÄ±ÅŸan Gülden Görmez'in toplantÄ±da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Malatya'da 17 Eylül'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde asgari ücretlinin ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ücretin 2 bin lira olmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini aktaran Atalay, isteÄŸinin yeterli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Atalay, patron aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir meclis ve sermaye aÄŸÄ±rlÄ± bir yapÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"Biz asgari ücretli, fakir fukara, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Bizim olmazsa olmaz kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz enflasyon oranÄ±. Evvela bir enflasyon oranÄ±nÄ± görelim, sonra ona göre hareket edelim. Ä°ÅŸ veren ile bir arada olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünmüyorum. Gitmeden bir ÅŸey söylüyorum ama onlarÄ±n bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± belli. Önceden asgari ücret desteÄŸi veriyorduk. Bu sene Türk-Ä°ÅŸ'in isteÄŸi ÅŸu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin. Örgütlü olmayan yerlere destek verilmesin. 81 vilayet içinde örgütlenmede en kötü vilayetler, Denizli ve Antalya. Türkiye'nin en çok iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran iki vilayeti örgütlenmede en sonda yer alÄ±yor. Bu tablo bu ülkeye yakÄ±ÅŸmÄ±yor."

MEVCUT ASGARÄ° ÜCRET BÄ°N 603 TL

Asgari ücret, halen bekar bir iÅŸçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruÅŸ, vergiler ve kesintiler düÅŸtüÄŸünde net bin 603 lira 12 kuruÅŸ olarak uygulanÄ±yor. Apartman görevlileri için ise normal iÅŸçilerden farklÄ± olarak gelir ve damga vergileri kesilmediÄŸinden net bin 725 lira 8 kuruÅŸ olarak hesaplanÄ±yor.

Asgari ücretin patrona toplam maliyeti, bir iÅŸçi için 2 bin 384 lira 66 kuruÅŸ. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruÅŸunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruÅŸunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruÅŸunu iÅŸveren iÅŸsizlik sigorta fonu oluÅŸturuyor.

TÄ°SK: ENFLASYON DÄ°KKATE ALINMASIN

GeçmiÅŸ enflasyon yerine hedef enflasyonun dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen patron tarafÄ±, “Ä°ÅŸletmelerin içerisinde bulunduÄŸu ekonomik durumlar, yatÄ±rÄ±m ve rekabet ortamÄ± ile iÅŸsizlik oranÄ± göz önünde bulundurulsun” diyor. Patronlar ayrÄ±ca asgari ücret desteÄŸinin ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi uygulanan iÅŸyerleri için SGK iÅŸveren teÅŸviklerinin artÄ±rÄ±larak sürdürülmesini istiyor.

'TOPLUM AÇ VE YOKSUL'

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar, Türk-Ä°ÅŸ’in açlÄ±k ve yoksulluk istatistiklerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda toplumun ezici çoÄŸunluÄŸunun aç ve yoksul olduÄŸunu söyledi. Nüfusun yüzde 20’sinden fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturan 16 milyondan fazla kiÅŸinin 1943 liralÄ±k açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda, nüfusun yüzde 60’dan fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturan 48 milyondan fazla kiÅŸinin ise 6 bin 328 liralÄ±k yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda geliri olan ailelerin, gÄ±dadan dahi kesmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Çakar, “Asgari ücretlilerin son bir yÄ±llÄ±k maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 14.2 iken, TÜÄ°K’e göre, son bir yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸÄ± yüzde 21.62 olmuÅŸtur. Gene, TÜÄ°K’e göre, gÄ±da ve alkolsüz içeceklerin son bir yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ise yüzde 23.03 olmuÅŸtur. TÜÄ°K istatistiklerinde yer alan 391 maddenin son bir yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ile asgari ücretlilerin son bir yÄ±llÄ±k maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 318 maddede asgari ücretlilerin satÄ±n alma güçlerinin düÅŸtüÄŸü görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 318 madde içinde yer alan 93 gÄ±da maddesinde asgari ücretlilerin satÄ±n alma güçleri düÅŸmüÅŸtür. KÄ±saca, asgari ücretlilerin satÄ±n alma güçleri öyle bir düÅŸtü ki, adeta yere çakÄ±ldÄ±! Mevcut ekonomik ve sosyal politikalar ile üretim, daÄŸÄ±tÄ±m ve tüketim politikalarÄ±nÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde ivedilikle deÄŸiÅŸtirilmesi zorunluluÄŸu ortadadÄ±r” dedi.

ASGARÄ° ÜCRET ERÄ°DÄ°

Türkiye’de 10 milyon iÅŸçi asgari ücret civarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken, toplusözleÅŸme kapsamÄ±nÄ±n düÅŸük olmasÄ± asgari ücretli çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Türkiye’de asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n toplam çalÄ±ÅŸanlara oranÄ± yüzde 43. Türkiye’ye en yakÄ±n oran yüzde 19 ile Slovenya.

Patronlara saÄŸlanan teÅŸvik sonucunda net asgari ücret ile asgari ücretin iÅŸverene maliyeti arasÄ±ndaki fark azaldÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda asgari ücretin iÅŸverene maliyeti, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydÄ±. DiÄŸer bir ifadeyle net asgari ücret 100 ise, iÅŸverene maliyeti 170 idi. 2018 yÄ±lÄ±nda ise aynÄ± maliyet iÅŸveren için 149’a kadar indi.

Enflasyon ve dövizde meydana gelen artÄ±ÅŸ da ücreti eritti. Asgari ücrette 2 yÄ±llÄ±k reel kayÄ±p (alÄ±m gücü kaybÄ±) yüzde 12’nin üzerinde gerçekleÅŸti. 2008 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda aylÄ±k 414 dolar olan asgari ücret, 2018 aralÄ±k ayÄ± itibariyle 302 dolara kadar geriledi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Ä°ZSU iÅŸÃ§ilerinden asgari Ã¼cret iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±: Birlik olma zamanÄ± YarÄ±n baÅŸlayacak asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi eylem yapan Ä°ZSU iÅŸÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§ilere insanca yaÅŸanacak asgari Ã¼cret iÃ§in birlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.