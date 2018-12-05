Ä°BB'nin ÃœskÃ¼dar'daki arazisi Ä°GDAÅž'a satÄ±ldÄ±

ÃœskÃ¼rdar'da Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ait 29 bin 664 metrekarelik arazi Ä°GDAÅž'a satÄ±ldÄ±. Ä°haleye sadece Ä°GDAÅž katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin (Ä°BB) Üsküdar Bulgurlu'da bulunan arazisini 550 milyon liraya Ä°GDAÅž aldÄ±.

Ä°stanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde Ä°GDAÅž Ä°kmal MüdürlüÄŸü'nün bulunduÄŸu ve pazar alanÄ± olarak da kullanÄ±lan Ä°BB mülkiyetindeki 29 bin 664 metrekarelik arazi için, BüyükÅŸehir Belediyesinde ihale yapÄ±ldÄ±.

BasÄ±na kapalÄ± olarak yapÄ±lan ihaleye sadece Ä°GDAÅž katÄ±ldÄ±. Ä°GDAÅž, 550 milyon lira bedelle arazinin yeni sahibi oldu. (Ä°stanbul/DHA)

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