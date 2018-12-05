CHP Milletvekili Ali Keven: Åžekerin tadÄ± kaÃ§tÄ±!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ÅŸeker pancarÄ± Ã¼reticilerinin sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, özelleÅŸtirme sonrasÄ± tüm ülkede büyüyen bir sorun haline gelen ÅŸeker pancarÄ± üreticilerinin, ÅŸeker iÅŸçilerinin ve ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±yla ilgili kapsamlÄ± bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Meclis AraÅŸtÄ±rma Önergesi verdi.

Milletvekili Keven, son yÄ±llarda hem girdi maliyetlerinin artmasÄ± hem hükümetin tarÄ±m ürünlerinde uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat politikasÄ± hem de ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesi sonucunda tarÄ±mÄ±n can çekiÅŸtiÄŸini ve ÅŸekerin tadÄ±nÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek çiftçilerle birlikte kamyoncu esnafÄ±nÄ±n ve ÅŸeker iÅŸçilerinin de sorunlarÄ±na çözüm üretilmesi için meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER AKIBETLERÄ°NÄ°N NE OLACAÄžINI BÄ°LMÄ°YOR’

Her yÄ±l ortalama 400 bin ton ÅŸekerpancarÄ±nÄ± iÅŸleyen, 60 bin ton kristal ÅŸeker, 16 bin ton melas ve 120 bin ton yaÅŸ pancar küspesi üreten Yozgat Åžeker FabrikasÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan özelleÅŸtirmeyle 275 milyon TL bedelle DoÄŸuÅŸ GÄ±da adlÄ± ÅŸirkete satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Keven; “Ancak fabrikanÄ±n devrini alamayan DoÄŸuÅŸ GÄ±da için devir iÅŸlemi Ocak 2019’a kadar uzatÄ±lmasÄ± kararÄ± verildi. Bu süreçte çalÄ±ÅŸan kadrolu iÅŸçiler, mevsimlik iÅŸçiler ve kadroya alÄ±nmayan taÅŸeron ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamaktadÄ±rlar. Kampanya dönemi de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için üretime yine kamu eliyle devam edilmiÅŸtir. Ancak bu süreçte fabrikada çalÄ±ÅŸan kadrolu iÅŸçiler yeni iÅŸyerlerine ne zaman ne ÅŸekilde gidecekleri konusunda bir resmi yanÄ±t alamadÄ±lar ve fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya ÅŸimdilik devam ediyorlar. TaÅŸeron ÅŸirket çalÄ±ÅŸanÄ± 110 iÅŸçi ise devir iÅŸlemi yapÄ±lÄ±nca akÄ±betlerinin ne olacaÄŸÄ± konusunda yanÄ±t bulamÄ±yorlar. Tedirgin bekliyorlar. Özel statülü kadro adÄ± altÄ±nda kurumlarda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± kadroya alÄ±nÄ±rken Åžeker FabrikasÄ± iÅŸçisi kadroya alÄ±nmadÄ± ve maÄŸdur edildiler” dedi.

‘ÇÄ°FTÇÄ°LERÄ°N ÜCRETLERÄ° YATIRILMIYOR’

Yerköy ilçesindeki ÅŸekerpancarÄ± üreticisi çiftçilerinin de özelleÅŸtirilen ve Safi KatÄ± YakÄ±t A.Åž.’nin 528 milyon TL bedelle satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Çorum Åžeker FabrikasÄ± ile ilgili büyük sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Keven ÅŸunlarÄ± söyledi; “Yerköy ilçemiz Çorum Åžeker FabrikasÄ±’nÄ±n alÄ±m sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindedir. Fabrika yöneticilerinin sözleÅŸme dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren çiftçiler ve nakliyeciler ulusal basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± üzere seslerini duyurabilmek için Çorum’da karayolunda bir eylemde gerçekleÅŸtirmiÅŸlerdir. Çiftçilerimiz nakliye ücreti, ÅŸeker ve küspe istihkakÄ± ile avans ücretlerinin yatÄ±rÄ±lmamasÄ± gibi konularda sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyorlar.”

‘ÖZELLEÅžTÄ°RÄ°LEN FABRÄ°KALARIN SÖZLEÅžMEYE UYUP UYMADIÄžI ARAÅžTIRILSIN’

VerdiÄŸi meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±yla yaÅŸanan sorunlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±larak kapsamlÄ± bir çözüm üretilebilmesini amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Keven; “Ülke tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ve ülke çiftçimizin sorunlarÄ±nÄ± dert edinen herkesten siyasi partisi ne olursa olsun bu önergeye destek bekliyoruz. YarÄ±n bu çiftçilerin yüzüne hangi yüzle bakacaksÄ±nÄ±z. Üretici maÄŸdur, çiftçi maÄŸdur, esnaf maÄŸdur, nakliyeci maÄŸdur. ÅžahsÄ±m ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu ülkemizin tarÄ±m politikasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve gitgide çiftçilerin ithalata kurban verildiÄŸini söylemesine raÄŸmen ne tatmin edici bir cevap geldi ne de bunu önleyecek bir çözüm üretildi. Çiftçilerin sorununa çözüm aranacaksa TarÄ±m ve Orman BakanÄ± bu ithalat politikasÄ±na bir son vermelidir. Çiftçi mazot alamÄ±yor, Maliye ve Hazine BakanÄ± bu fahiÅŸ Özel Tüketim Vergisi politikasÄ±na bir son vermelidir. ÖzelleÅŸtirilen Åžeker FabrikalarÄ± ise sözleÅŸme ÅŸartlarÄ±na uyup uymadÄ±klarÄ± konusunda sÄ±kÄ± denetlenmelidir. Stratejik ürün olan ÅŸekerpancarÄ±nÄ±n üretiminde yaÅŸanan soru iÅŸaretleri biran önce giderilmelidir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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