SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar bordrolarÄ±nÄ± yaktÄ±

SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar, dÃ¶ner sermaye Ã¼cretlerinin dÃ¼ÅŸmesine, maaÅŸ bordrolarÄ±nÄ± yakarak tepki gÃ¶sterdi.

Türk SaÄŸlÄ±k-Sen Ä°zmir 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Åženol AtÄ±cÄ±, performansa dayalÄ± döner sermaye ücretlerinin, 5 - 6 liraya indiÄŸini söyledi.

Türkiye SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri SendikasÄ± (Türk SaÄŸlÄ±k-Sen) Ä°zmir 2 No'lu Åžube üyesi çalÄ±ÅŸanlar, performansa dayalÄ± döner sermaye ücretlerinin düÅŸmesi üzerine, Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi önünde eylem yaptÄ±.

Türk SaÄŸlÄ±k-Sen 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Åženol AtÄ±cÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada performansa dayalÄ± döner sermaye sisteminin, içinden çÄ±kÄ±lmaz bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Döner sermaye sisteminde adaletsizlik olduÄŸunu belirten AtÄ±cÄ±, “Performansa dayalÄ± döner sermaye ücretleri, 5-6 lira gibi trajikomik düzeylere indi. ÇalÄ±ÅŸanlara 'ÇalÄ±ÅŸtÄ±kça çok kazanacak' denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tÄ±bbi hizmetlerde çok büyük artÄ±ÅŸlar olmasÄ±na raÄŸmen saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n döner sermayeleri eridi. Döner sermayelerin, çalÄ±ÅŸanÄ±n alÄ±n teri olduÄŸu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her finansal sÄ±kÄ±ntÄ±da döner sermayeler kullanÄ±ldÄ±, çalÄ±ÅŸanÄ±n hakkÄ± baÅŸkalarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: DHA

'SÄ°STEM KÖTÜYE GÄ°DÄ°YOR'

Döner sermaye sistemi çökerken çalÄ±ÅŸanÄ± da girdabÄ±n içine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna raÄŸmen çare aranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Åženol AtÄ±cÄ±, “Defalarca bu sorunu çözün, sistem kötüye gidiyor dedik. Tüm çaÄŸrÄ±larÄ±mÄ±za raÄŸmen memurlarÄ±n sesine, yetkililer kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

‘SÄ°STEM ARTIK YAMALARLA KURTULACAK GÄ°BÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R’

Åženol AtÄ±cÄ±, “Her toplu sözleÅŸmede 'Döner sermayeler 400 TL artacak, ÅŸu bölümde olanlar ÅŸu kadar çok alacak' laflarÄ± ile çalÄ±ÅŸanlar oyalandÄ±, elde kalanÄ±n koca bir sÄ±fÄ±r olduÄŸu görüldü. KÄ±sacasÄ± bardak doldu, sabÄ±r taÅŸtÄ±. Bugün yapÄ±lmasÄ± gereken performansa dayalÄ± döner sermaye sistemini yeniden dizayn etmektir. Sistem artÄ±k yamalarla kurtulacak gibi deÄŸildir. Sistemi temelden yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliklerle düzeltmek mümkün olacak" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

AçÄ±klama sonunda, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± maaÅŸ bordrolarÄ±nÄ± yaktÄ±. (Ä°zmir/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

ELAZIÄž ÅžEHÄ°R HASTANESÄ°’NDEKÄ° DOKTORLARDAN PROTESTO

ElazÄ±ÄŸ Fethi Sakin Åžehir Hastanesi’nde çalÄ±ÅŸan doktorlar ‘adil olmayan ücret politikalarÄ±nÄ±’ protesto etmek amacÄ±yla hastane önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Doktorlar adÄ±na açÄ±klama metnini okuyan Türk SaÄŸlÄ±k Sen ElazÄ±ÄŸ Åžube BaÅŸkanÄ± ReÅŸit KÄ±lÄ±ç hastanede mevcut uzman hekimlerin beÅŸte birinin sözleÅŸmeli, geriye kalanlarÄ±n kadrolu çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸunu söyleyerek sözleÅŸmeli olan hekimlerin kadrolu hekimlerden iki kat fazla ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu uygulamanÄ±n adalet ve hakkaniyetten uzak olduÄŸunu söyleyen KÄ±lÄ±ç “bu uygulama derhal son bulmalÄ±dÄ±r. Talebimiz uygulamanÄ±n var olduÄŸu diÄŸer illerdeki gibi tüm uzman hekimlerin sözleÅŸmeli kadroya alÄ±nmalarÄ±dÄ±r” ifadelerinde bulundu.

FotoÄŸraf: Evrensel

KILIÇ: AÇIKLAMAYA GELMEYEN Ä°KÄ° YEREL KANALI KINIYORUZ

AyrÄ±ca, ElazÄ±ÄŸ’da aynÄ± zamanda ulusal yayÄ±n da yapan yerel TV’lerden ikisini açÄ±klamaya çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, ancak bu kanallarÄ±n gelmediklerini söyleyen KÄ±lÄ±ç “Bunu ÅŸüphe üzerine söylemek istemiyorum ancak bu kadar uzman hekim basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±yor ve bu iki televizyon kanalÄ±mÄ±z gelmiyor. Bu tavrÄ± kÄ±nÄ±yoruz, inÅŸallah altÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey yoktur” dedi. (ElazÄ±ÄŸ/EVRENSEL)

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