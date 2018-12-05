Festus Okey davasÄ± 11 yÄ±l sonra yeniden baÅŸlÄ±yor

NijeryalÄ± GÃ¶Ã§men Festus Okey'in gÃ¶zaltÄ±nda darbedilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin dava yeniden gÃ¶rÃ¼lecek.

Festus Okey’in karakolda polis tarafÄ±ndan darbedilerek öldürülmesi ile ilgili davada üst mahkeme Festus Okey’in aÄŸabeyinin davaya katÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden mahkeme kararÄ±nÄ±n bozarak, kimlik bilgisi ve DNA raporlarÄ± alÄ±ndÄ±ktan sonra karar verilmesi gerektiÄŸine hükmetti. Karara uyan Ä°stanbul 21. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 12 AralÄ±k 2018’e yeni bir duruÅŸma günü verdi.

NE OLMUÅžTU?

NijeryalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Festus Okey, 20 AÄŸustos, 2007 tarihinde polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra, BeyoÄŸlu polis karakolunda bir polis memuru tarafÄ±ndan vurulmuÅŸtu. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Festus Okey’in ateÅŸ edilme mesafesini kanÄ±tlayacak delil niteliÄŸindeki kanlÄ± gömleÄŸi hastanede kaybolmuÅŸtu.

Okey’i vuran polis C.Y. hakkÄ±nda açÄ±lan dava yÄ±llarca sürdü. SanÄ±k polis memuru mahkeme tarafÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda taksirle adam öldürmekten 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na mahkum edilmiÅŸti. Üye hakimlerden biri, sanÄ±k polisin olasÄ± kastla adam öldürmekten 20 yÄ±l ceza almasÄ± gerektiÄŸini savunmuÅŸtu. Karar temyiz edilmiÅŸti.

Festus Okey’in davasÄ±, insan haklarÄ± için çalÄ±ÅŸan aktivistler, Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ± (GDA) gibi organizasyonlarca senelerce takip edilmiÅŸti. Davaya müdahil olmak kiÅŸiler hakkÄ±nda ‘mahkemeye hakaret’ ve ‘adil yargÄ±lamayÄ± etkileme’ gerekçesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Okey’in Nijerya’daki aÄŸabeyi Tochukwu Gameliah Ogu’nun davaya müdahillik talebi reddedilmiÅŸti. Gerekçe ise mahkemenin Ogu’nun Festus Okey ile akrabalÄ±k baÄŸÄ±nÄ± gösteren DNA raporunu yetersiz bulmasÄ± olmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 14:15

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