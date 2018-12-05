BMâ€™nin gÃ¶Ã§ paktÄ±, gÃ¶Ã§Ã¼n nedenlerine dokunmuyor

KÃ¼resel GÃ¶Ã§ PaktÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. IrkÃ§Ä± partiler paktÄ±n reddedilmesini istiyor. GÃ¶Ã§Ã¼n nedenlerini gÃ¶rmeyen pakta soldan da tepki var.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin 10-11 AralÄ±k’ta Fas’ta karara baÄŸlayacaÄŸÄ± 23 maddelik ‘Küresel Göç PaktÄ±’ pek çok ülkede tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ-milliyetçi partilerin iktidarda olduÄŸu ülkeler imza atmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Pakt, sol partiler arasÄ±nda da farklÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. Peki paktta neler var ve tartÄ±ÅŸmalara nasÄ±l bakmak gerekiyor?

PAKTA KARÅžI SAÄžCI PROPAGANDA

Fas’Ä±n MarakeÅŸ kentinde imzalanmasÄ± planlanan Küresel Göç PaktÄ±, dünyanÄ±n pek çok ülkesinde yoÄŸun tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. 2015’ten bu yana özellikle Avrupa ve Suriye’nin komÅŸu ülkelerinde baÅŸlayan mülteci karÅŸÄ±tÄ± tartÄ±ÅŸmalar, bu kez dünya geneline yayÄ±ldÄ±. Birçok ülkede BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± paktÄ±n hayata geçmesi durumunda, yoksul ülkelerdeki insanlarÄ±n zengin ülkelere göç edeceÄŸi propaganda edildi. SaÄŸcÄ±-milliyetçi partiler kampanyalarÄ±na hÄ±z verdi.

Ancak bütün bu tartÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda insanlarÄ±n neden doÄŸup büyüdükleri kentleri, ülkeleri terk edip, dilini ve kültürünü bilmedikleri ülkelere doÄŸru yolculuÄŸa çÄ±ktÄ±klarÄ± yeteri kadar sorgulanmadÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin verilerine göre dünyada 67 milyon insan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde sürgün ya da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak yaÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n ezici bir bölümünü savaÅŸ, ÅŸiddet, yoksulluk ve politik baskÄ±nÄ±n olduÄŸu bölgelerdeki ülkelerden. Yine BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin verilerine göre, toplam 240 milyon doÄŸup büyüdüÄŸü yerin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyor.

Bu demektir ki, ‘göç’ günümüz dünyasÄ±nÄ±n bir gerçeÄŸi. GeçmiÅŸ yüzyÄ±llarda da insanlar savaÅŸlar, yoksulluk, doÄŸal felaketler ve baskÄ±lardan ötürü yerini-yurdunu terk etmek zorunda kaldÄ±. Ama önceki yüzyÄ±llarda gittikleri yerler bugünkü kadar uzak olmayabiliyordu.

BM ÇÖZÜM MÜ ÖNERÄ°YOR?

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin 23 maddelik ‘çözüm önerileri’nde adeta suya sabuna dokunulmadan öneriler yapÄ±lÄ±yor. Süren savaÅŸlar, emperyalist paylaÅŸÄ±m mücadelesi, silahlanma, pazar kavgasÄ± ve dayatÄ±lan yoksulluktan söz edilmeden göçün ‘düzenlenmesi’nden, sorunlarÄ±n ‘minimum’a indirilmesinden söz ediliyor. Bugün göçün baÅŸlÄ±ca nedeni olan savaÅŸ ve yoksulluÄŸun asÄ±l nedeni olan kapitalizme ve emperyalist politikalara toz kondurulmuyor.

Buna raÄŸmen baÅŸta ABD olmak üzere bazÄ± emperyalist ülkelerle saÄŸ-popülist partilerin yönetimde olduÄŸu ülkeler paktÄ± imzalamayacaklarÄ±nÄ± ilan etti.

Halbuki söz konusu pakt, milyonlarca insanÄ± yerini yurdunu terk eden ülkeleri mahkum etmediÄŸi gibi, oluÅŸan büyük insanlÄ±k felaketi karÅŸÄ±sÄ±nda yeni bir sorumluluk da yüklemiyor. DolayÄ±sÄ±yla hiçbir baÄŸlayÄ±cÄ± özelliÄŸi yok, sadece dilek ve temenniler içeriyor.

ALMANYA’DA TARTIÅžMA VE OYLAMA

Konuyla ilgili Almanya’da da pek çok tartÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Milliyetçi-faÅŸist parti AfD, ayrÄ± bir kampanya yürüttü. Her zaman olduÄŸu gibi demagojiye sarÄ±ldÄ± ve ulusal egemenlik haklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kapÄ±larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± propaganda etti. Sonuçta 29 KasÄ±m’da Federal Parlamentoda yapÄ±lan oylamada 372 milletvekili pakta ‘evet’ derken, 153 milletvekili ‘hayÄ±r’ dedi, 141 milletvekili de ‘çekimser’ kaldÄ±. Hükümet partileri CDU/CSU ve SPD’den 372 milletvekili ‘evet’ derken, Sol Parti ve AfD’den 147 milletvekili ‘hayÄ±r’ dedi. YeÅŸiller ve FDP ise ‘çekimser’ kalmayÄ± tercih etti. Böylece Almanya’nÄ±n paktÄ± onaylamasÄ±na karar verilmiÅŸ olundu.

ÇARE SAVAÅžIN VE YOKSULLUÄžUN OLMADIÄžI BÄ°R DÜNYA

AfD’nin neden Küresel Göç PaktÄ±’na karÅŸÄ± olduÄŸu ortada. Sol Parti ise neden karÅŸÄ± olduÄŸunu açÄ±klamada yetersiz kaldÄ±. PaktÄ±n göç sorununu çözme konusundaki yetersizliÄŸine yapÄ±lan vurgulara bir de zengin ülkelerin yoksul ülkelerin kalifiye iÅŸ gücünü sömürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan politikacÄ±lar oldu. Sonuçta, pakt, göçün tam olarak durdurulmasÄ±ndan çok düzenlenmesinden söz ediyor. Gerçekten göçe ihtiyaç duyanlara yasal yollardan imkan saÄŸlanmasÄ± öngörüyor.

AçÄ±ktÄ±r ki, kapitalizm koÅŸullarÄ±nda yoksul ülkelerden, savaÅŸ bölgelerinden zengin ülkelere doÄŸru göçü engellemek mümkün deÄŸil. ÇÄ±karÄ±lan yasalar, alÄ±nan askeri önlemler de bunun önüne geçemeyecektir. DolayÄ±sÄ±yla insanlarÄ±n göç etmesine yol açan asÄ±l nedenlere dikkat çekerek bunlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmek en doÄŸru olanÄ±dÄ±r. Zengin ülkelerdeki emekçilerin üzerinde baskÄ± oluÅŸturmamasÄ± amacÄ±yla iÅŸ gücünün serbest dolaÅŸÄ±mÄ±na dair sarf edilen her söz ise çoÄŸunlukça ulusalcÄ±-milliyetçi noktaya ulaÅŸÄ±yor. Kapitalist tekeller için serbest dolaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸu günümüz dünyasÄ±nda, iÅŸ gücünü satanlara sÄ±nÄ±rlama getirilmesini savunmak ya da yerli emekçileri koruma adÄ±na öne çÄ±karÄ±lan vurgular da bunu çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

Halbuki, bunlara vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar sonradan gelip iÅŸ pazarÄ±na girecek göçmenler için ‘eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret’ talebini yükseltmek çok daha önemli ve doÄŸru olanÄ±dÄ±r. YabancÄ± kalifiye iÅŸ gücünü yerli kalifiye iÅŸ gücü üzerine bir baskÄ± unsuru olarak kullanan tekellere, partilere ve basÄ±na ancak bu ÅŸekilde yanÄ±t verilebilir. GeldiÄŸi ülkeden, kökeninden ve yasal konumundan baÄŸÄ±msÄ±zÄ± olarak ‘EÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret’ prensibi hayat bulduÄŸunda, tekeller ve ÅŸirketler de yerli ve göçmenleri ücret nedeniyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiremeyecekler. DolayÄ±sÄ±yla bugün asÄ±l yapÄ±lmasÄ± gereken enternasyonalist temelde bu temeli yükseltmek olmalÄ±dÄ±r.

BM GÖÇ PAKTININ 23 MADDESÄ°NDE NELER VAR?

1- Somut verilere dayalÄ±, kanÄ±tlanabilir politika oluÅŸturmak için doÄŸru ve ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ verilerin toplanmasÄ±.

2- Ä°nsanlarÄ±n kendi ülkelerini terk etmelerine neden olan etkenleri ve yapÄ±sal faktörlerin minimuma indirilmesi.

3- Göçün tüm aÅŸamalarÄ±nda zamanÄ±nda ve doÄŸru bilginin saÄŸlanmasÄ±.

4- Bütün göçmenlerin yasal kimliklerini ve belgelerini sunmalarÄ±nÄ± güvence altÄ±na alma.

5- Düzenli göç için yollarÄ±n kullanÄ±labilirliÄŸini ve esnekliÄŸini geliÅŸtirme.

6- (Göçmen) Ä°ÅŸçilerin adil ve etik bir ÅŸekilde iÅŸe alÄ±nmasÄ±nÄ± teÅŸvik etmek ve insan onuruna yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± saÄŸlamak.

7- Göç baÄŸlamÄ±nda güvencesiz durumlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±.

8- Ä°nsan hayatÄ±nÄ± kurtarmak ve yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren göçmenler için uluslararasÄ± önlemlerin alÄ±nmasÄ± için koordinasyonu kurmak.

9- Göçmen tacirleriyle sÄ±nÄ±r ötesi mücadeleyi güçlendirilmek.

10- UluslararasÄ± göç baÄŸlamÄ±nda insan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla önleyici bir mücadelenin sürdürülmesi.

11- SÄ±nÄ±r güvenliÄŸi için entegre, güvenli ve koordineli ÅŸekilde çalÄ±ÅŸma.

12- Ä°ltica baÅŸvurularÄ±nda yeterli deÄŸerlendirme ve yönlendirmeyi saÄŸlamak için göç prosedürlerinin yasal kesinlik ve öngörülebilirliÄŸini güçlendirmek.

13- GözaltÄ±na alma son çare olmalÄ± ve alternatifleri aranmalÄ±.

14- Konsolosluk korumasÄ± ve konsolosluk yardÄ±mÄ± iyileÅŸtirilmeli.

15- Göçmenlerin temel hizmetlere ulaÅŸmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

16- Göçmenleri birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± toplumlara tam katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± ve sosyal uyumunu güçlendirmeli.

17- IrkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n her türlüsüyle mücadele ve göç algÄ±sÄ±nÄ± ÅŸekillendirmek için gösterilebilir somut gerçeklere dayanan bir kamu söylemini teÅŸvik etmeli.

18- Meslek eÄŸitimi ve meslek geliÅŸtirmeye yatÄ±rÄ±m yapmak ve beceri, kalifiyelik ve yeteneklerini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak tanÄ±malÄ±.

19- Göçmen ve diasporalarÄ±n tüm ülkelerde sürdürülebilir kalkÄ±nmaya tam olarak katkÄ±da bulunabileceÄŸi ÅŸartlar oluÅŸturulmalÄ±.

20- Daha hÄ±zlÄ±, daha güvenli ve daha ucuz havaleler için imkanlar yaratmalÄ± ve göçmenlerin finansal katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik etmeli.

21- Sürdürülebilir yeniden entegrasyonun yanÄ± sÄ±ra güvenli ve onurlu bir geri dönüÅŸ ve yeniden baÅŸlama için iÅŸ birliÄŸi yapmalÄ±.

22- Sosyal güvenlik ve sosyal yardÄ±m sisteminden yararlanmak için mekanizmalar oluÅŸturulmalÄ±.

23- Güvenli, ve düzenli göç için uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸini ve küresel ortaklÄ±klarÄ± güçlendirmeli.

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