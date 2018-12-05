Dikili halkından öğrencilere yönelik gerici etkinliğe tepki

Semih Tınay Anadolu Lisesinde, öğrencilere “Artık reşitsiniz, örtünün, namaz kılın, camiye gidin” sözlerinin söylendiği etkinlik tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta Dikili Müftülüğünün planladığı “Mevlid-i Nebi” etkinlikleri kapsamında Semih Tınay Anadolu Lisesinde (STAL) okul idaresi tarafından öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde toplatılarak etkinlik gerçekleşti. “Artık reşitsiniz, örtünün, namaz kılın, camiye gidin” sözlerinin söylendiği etkinliğe karşı Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri basın açıklaması düzenleyerek tepki gösterdi.

Dikili Meydanında yapılan basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına, Sevil Karaoğlu okudu. Velilerin de katılım gösterdiği açıklamaya birçok parti ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Karaoğlu açıklamasında, “Semih Tınay Anadolu Lisesi 7. Ve 8. Ders saatlerinde, Dikili Müftülüğünün planladığı “Mevlid-i Nebi” etkinlikleri kapsamında okul idaresi tarafından öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde toplatılarak, veli izni alınmaksızın, eğitim-öğretimin aksaması önemsenmeden, “Laik, bilimsel eğitim” algısına aykırı bir şekilde öğrenci katılımı zorlanarak öğrencilerin ve hatta öğretmenlerin de anlamlandıramadığı/tanımlayamadığı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Velilerin bilgisi ve izni olmaksızın bu etkinliğin henüz yasal olarak reşit sayılmayan çocuklarımıza okul ders saatleri içerisinde uygulanması ilgili mevzuat ve temayüllere göre olumsuz bir durum oluşturmaktadır” dedi.

“Bu yasa dışı etkinlik nedeniyle çocuklarımız eğitim hakkından mahrum bırakılmıştır” diyen Karaoğlu, “Okullarımızda hiçbir cemaat yapılanmasının dolaşmasını, hiçbir dinsel yapıya okullarımızın kapılarının açılmasını istemiyoruz. Bu noktadan yola çıkarak STAL’da yaşanan olayın; kimler tarafından gerçekleştirildiğinin, “artık reşitsiniz, örtünün, namaz kılın, camiye gidin” gibi cümleleri kuran farklı inançları yok sayarak, tektipleştiren, ötekileştiren bir konuşmayı okulda yapan kişinin kim, vasfının ne olduğunun araştırılması Cumhuriyet Savcılığının görevi ve hatta sorumluluğundadır” diyerek Cumhuriyet Savcısını göreve çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

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