ETHA emekÃ§ileri Åžahin ve GayÄ±p tahliye edilmedi

ETHA editÃ¶rÃ¼ Semiha Åžahin ve muhabiri PÄ±nar GayÄ±pâ€™Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ±nda da Åžahin ve GayÄ±p'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi.

ETHA editörü Semiha Åžahin ve muhabiri PÄ±nar GayÄ±p ile birlikte dört kiÅŸinin tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti, Åžahin ve GayÄ±p'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verirken, Ferhat Harun Pehlivan ve Gülsen Ä°mre'nin tahliyesine karar verdi.

ETHA’nÄ±n haberine göre; Semiha Åžahin ve PÄ±nar GayÄ±p ile birlikte dört kiÅŸinin tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸmayÄ± HDP PM üyesi Nadiye Gürbüz de izledi.

DuruÅŸmada söz alan ETHA editörü Semiha Åžahin, 8 aydÄ±r tutuklu bulunduÄŸunu, bu tutukluluÄŸun yaptÄ±ÄŸÄ± haberler ve yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle olduÄŸunu kaydetti. Åžahin, “MesleÄŸimin gereÄŸi tutukluyuz. Gazetecilik suç deÄŸildir. MesleÄŸimizi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, özgürlüÄŸümüzün alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± tahliye mi talep ediyorum” dedi.

ETHA muhabiri PÄ±nar GayÄ±p ise gazeteci olduÄŸunu vurgulayarak, tahliyesini talep etti.

EVLERÄ°NDEN ALINDILAR KAÇMA ÅžÜPHESÄ° OLAMAZ

Avukat Gülhan Kaya, daha önceki celsede tutukluluÄŸun devamÄ± olarak kaçma ÅŸüphesinin gösterildiÄŸini anÄ±msattÄ±, “Müvekillerim çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kendileri ifade verirdi, evlerinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± halde kaçma ÅŸüphesi olduÄŸu söyleniyor, bu durumun somutlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Delil karartacak bir durum yok ortada. Ä°nsanlarÄ±n özgürlüÄŸünü konuÅŸuyoruz” diye belirtti.

Avukat Kader Tonç ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Bu dosyaya giren bütün evraklar çok önceden dosyaya konuldu. Delil karartma durumu olamaz. Bu delillerin dosyaya konulmasÄ± bile hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. Özel hayatÄ±n gizliliÄŸine aykÄ±rÄ±dÄ±r, bu deliller yüzünden müvekillerim 8 aydÄ±r tutuklu. Bu deliller ne tutukluluÄŸun devamÄ± ne de hüküm bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirilemez. Bu tutukluluk bir cezalandÄ±rÄ±lmaya dönüÅŸmüÅŸ durumda.”

FOTOÄžRAF MAKÄ°NESÄ° BÄ°LE 'DELÄ°L' SAYILMIÅž

Avukat Özcan Karakoç, poliste susma hakkÄ±nÄ± kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bile suç sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “SavcÄ± müvekkilleri görmeden tutukluluÄŸa sevk etmiÅŸ. Bir hak bile suç sayÄ±lÄ±yor. Ortada suç iÅŸlenmediÄŸi halde siyasi gerekçelerle tutuklu bu insanlar. Delil olarak koyduklarÄ± 2014 yÄ±lÄ±na ait suçlar,emniyet 4 yÄ±l neden bekledi ? Gece evlerinin basÄ±lmasÄ± lekelenmesidir. Bu insanin lekelemek kimin hakkÄ±? Dosyada fotoÄŸraf makinesi bile suç sayÄ±lmÄ±ÅŸ” diye konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti ETHA emekçileri PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin'in tutukluluÄŸuna devamÄ±nÄ± karar verirken, Ferhat Harun Pehlivan ve Gülsen Ä°mre'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme duruÅŸmayÄ± ise 30 Ocak 2019 tarihine erteledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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