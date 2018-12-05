Bakana gÃ¶re LGS ve yerleÅŸtirmelerde yanlÄ±ÅŸ yok

LGS yerleÅŸtirmelerine iliÅŸkin soru Ã¶nergesini yanÄ±tlayan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'a gÃ¶re yerÅŸeltirmelerde her hangi bir yanlÄ±ÅŸ yok.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, LGS sonrasÄ±ndaki yerleÅŸtirmelerde herhangi bir yanlÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, yerleÅŸtirmelerle ilgili bürokratlarÄ±n neden görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair soruyu yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. CHP Milletvekili Aytekin ise “Bürokratlar deÄŸil bakan istifa etsin1 dedi.

CHP BalÄ±kesir Milletvekili Ensar Aytekin'in LGS sÄ±navÄ± ve yerleÅŸtirmelere dair verdiÄŸi soru önergesine Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'tan yanÄ±t geldi. Aytekin tarafÄ±ndan verilen soru önergesinde LGS sÄ±navÄ±nda yüksek puan almalarÄ±na raÄŸmen bazÄ± öÄŸrencilerin yerleÅŸememesinin nedenini, yerleÅŸtirmelerden sonra görevden alÄ±nan bürokratlarÄ±n neden görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±nav için MEB tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan kitapçÄ±k ile LGS sorularÄ±nÄ±n format olarak neden ayrÄ± olduÄŸu sorulmuÅŸtu. Bakan Selçuk verdiÄŸi yanÄ±tta örnek sorular ile sÄ±navda çÄ±kan sorularÄ±n benzer olduÄŸu ve yanlÄ±ÅŸ yönlendirmenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. AyrÄ±ca, “öÄŸrenciler tercihleri doÄŸrultusunda yerleÅŸtirilmiÅŸ olup tercih edip de yerleÅŸemeyen herhangi bir öÄŸrenci bulunmamaktadÄ±r” diyen Selçuk, MEB MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhterem Kurt, Ölçme DeÄŸerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve Yenilik ve EÄŸitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal TÄ±rnakçÄ±'nÄ±n neden görevden alÄ±ndÄ±klarÄ±na dair bir açÄ±klamada bulunmadÄ±.

'ÖÄžRENCÄ°LERE BÄ°R ÖZRÜ BÄ°E ÇOK GÖRDÜLER'

Aytekin, “Bakan Selçuk sorularÄ±mÄ±za yanÄ±t vermek yerine olayÄ±n üstünü örterek ‘yerli ve milli projelerini’ anlatmayÄ± tercih etmiÅŸtir” derken “700 bin öÄŸrencinin kaderi ile oynayan BakanlÄ±k bir özrü bile gençlerimize çok görmüÅŸ, gerçeÄŸi saptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. Ziya Selçuk'un göreve gelir gelmez cemaat ve tarikatlarÄ±n okullarda önünü açan protokollere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aytekin, bürokratlarÄ±n deÄŸil bakanÄ±n istifa etmesi gerektiÄŸini de söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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