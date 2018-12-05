GÃ¼ney Afrikaâ€™da sosyalist parti kuran sendika seÃ§imlere hazÄ±rlanÄ±yor

GÃ¼ney Afrika Ulusal Metal Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ±, sosyalist ve devrimci bir parti kurduÄŸunu ve gelecek yÄ±l yapÄ±lacak seÃ§imlere katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Güney Afrika Ulusal Metal Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (NUMSA), yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak sosyalist ve devrimci bir parti kurduÄŸunu ve önümüzdeki yÄ±l yapÄ±lacak olan seçimlere katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SOSYALÄ°ST DEVRÄ°MCÄ° Ä°ÅžÇÄ° PARTÄ°SÄ°

300 bini aÅŸkÄ±n üyesi bulunan NUMSA’nÄ±n kurduÄŸu yeni partinin adÄ±nÄ±n “Sosyalist Devrimci Ä°ÅŸçi Partisi” (SRWP) olduÄŸu belirtildi.

NUMSA, 2013 yÄ±lÄ±na kadar Afrika Ulusal Kongresi (ANC) bileÅŸenlerinden olan Güney Afrika Sendikalar Kongresi’nin (COSATU) üyesiydi. Jacob Zuma’nÄ±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilmesinde önemli bir rol oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Zuma’nÄ±n uygulamaya koyduÄŸu neoliberal politikalar, ortaya dökülen yolsuzluklardan sonra 2012 yÄ±lÄ±nda NUMSA, Zuma’ya devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. ÇaÄŸrÄ±sÄ± yanÄ±tsÄ±z kalÄ±nca da 2013 yÄ±lÄ±nda kongresini toplayarak ANC ile iliÅŸkisini kesme kararÄ± aldÄ±.

Bu kararÄ±n ardÄ±ndan COSATU, NUMSA’yÄ± üyelikten ihraç etti ve onunla rekabet etmesi için yeni bir sendika kurdu. NUMSA, hükümeti yÄ±kma giriÅŸiminde bulunmakla suçlandÄ± ve sendika önderleri hakkÄ±nda davalar açÄ±ldÄ±.

NUMSA, 2013 yÄ±lÄ± kongresinde iÅŸçilerin ve emekçilerin haklarÄ±nÄ± savunacak bir parti kurma kararÄ± da almÄ±ÅŸtÄ±.

Ülkede kapitalist sömürü ve talan son verilmesi için deÄŸiÅŸik Ä±rk ve etnik kökenlerden iÅŸçilerin birleÅŸmesinin önemine ve sosyalist ve devrimci bir partinin çatÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸmelerinin önemine vurgu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LK BAÅžVURULAR REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ancak NUMSA’nÄ±n parti kurmak için yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± deÄŸiÅŸik gerekçeler öne sürülerek reddedildi. Son olarak da bu yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda Ulusal Seçim Komisyonu partinin amlemini bahane ederek partinin seçimlere katÄ±lma baÅŸvurusunu reddetti. Amblemini deÄŸiÅŸtiren SRWP, önümüzdeki yÄ±lÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda düzenlenecek seçimlere katÄ±lma hakkÄ±nÄ± elde etti.

SRWP, tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada partinin sosyalist bir programa sahip olduÄŸu ve amacÄ±nÄ±n sosyalist bir Güney Afrika’yÄ± inÅŸa etmek olduÄŸu belirtiliyor.

Ülkenin zenginlikleri iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yararlarÄ± gözetilmeden kullanÄ±ldÄ±kça eÅŸitlik ve özgürlüÄŸün kazanÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada “Güney Afrika, Aparheid rejiminden sonra bile % 1 azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n ülkenin zenginliklerine sahip olduÄŸu dünyanÄ±n en eÅŸitsiz toplumlarÄ±ndan biridir. AcÄ± gerçek ANC Hükümeti’nin ekonomi politikasÄ± ülkedeki çoÄŸunluk için tÄ±pkÄ± Aarptheid sisteminde olduÄŸu gibi yoksulluk ve eÅŸitsizlik içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r” deniliyor.

Yoksulluk, iÅŸsizlik ve aÅŸÄ±rÄ± eÅŸitsizliÄŸin kaynaÄŸÄ±nÄ±n Ä±rkçÄ±, sömürgeci ve kapitalist Güney Afrika sistemi olduÄŸu, bunu deÄŸiÅŸtirmenin tek yolunun iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n iktidara gelmesinden ve çoÄŸunluÄŸun yararlarÄ±nÄ± gözeten bir ekonomi-politikasÄ± uygulamasÄ±ndan geçtiÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±yor.

SPWP’nin son aylarda ülkenin deÄŸiÅŸik bölge ve illerinde ÅŸubeler kurduÄŸu, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n eÄŸitimine aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸi belirtildikten sonra “Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± toplumu dönüÅŸtürebilecek tek güçtür. BirleÅŸmiÅŸ iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± Apartheid’e karÅŸÄ± zafer kazandÄ±, kapitalist sisteme karÅŸÄ± zafer kazanmak için iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n iktidarÄ± gereklidir” deniliyor. (DIÅž HABERLER)

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