â€˜Her 100 bin kiÅŸiden 288'i cezaevlerindeâ€™

TÃœÄ°K raporuna gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda cezaevlerinde bulunan kiÅŸi sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 15,7 artarak 232 bin 340 oldu.

TÜÄ°K’in Ceza Ä°nfaz Kurumu Ä°statistikleri, 2017 raporuna göre ceza infaz kurumunda 31 AralÄ±k 2017 tarihindeki kiÅŸi sayÄ±sÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± tarihine göre yüzde 15,7 artarak 232 bin 340 oldu.

Ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n 31 AralÄ±k 2017 tarihindeki nüfusunun yüzde 65,9'unu hükümlüler, yüzde 34,1'ini ise tutuklular oluÅŸturdu. Bu nüfusun yüzde 95,7'sini erkekler oluÅŸtururken, kadÄ±nlarÄ±n yüzde 4,3'ünü oluÅŸturduÄŸu görüldü.

HER 100 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°DEN 288'Ä° CEZAEVÄ°NDE

Her yÄ±lÄ±n 31 AralÄ±k tarihi itibarÄ±yla Türkiye'de yüz bin kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen cezaevindeki kiÅŸi sayÄ±sÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda 188 olurken, bu sayÄ± yÄ±llar itibarÄ±yla artarak 2017 yÄ±lÄ±nda 288'e ulaÅŸtÄ±. DiÄŸer taraftan 2017 yÄ±lÄ±nda 12 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki her yüz bin kiÅŸiden 355'i ceza infaz kurumunda yer aldÄ±.

2017 YILINDA 215 BÄ°N 761 HÜKÜMLÜ GÄ°RDÄ°

Bir hükümlünün aynÄ± yÄ±l içinde bir veya daha fazla giriÅŸ kaydÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, 1 Ocak-31 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda ceza infaz kurumlarÄ±na 215 bin 761 hükümlü giriÅŸ kaydÄ± yapÄ±ldÄ±. Yine bir hükümlünün aynÄ± yÄ±l içinde bir veya daha fazla çÄ±kÄ±ÅŸ kaydÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, aynÄ± tarihler arasÄ±nda 193 bin 662 hükümlünün çÄ±kÄ±ÅŸ kaydÄ± yapÄ±ldÄ±. Giren hükümlülerin yüzde 96,2'sini, çÄ±kan hükümlülerin ise yüzde 96,1'ini erkekler oluÅŸturdu.

ÇOCUK YAÅžTA HÜKÜMLÜ OLARAK GÄ°REN SAYISI 2 BÄ°N 56 OLDU

Cezaevlerine hükümlü statüsünde giriÅŸ kaydÄ± olanlardan cezaevine girdiÄŸi andaki yaÅŸa göre çocuk (12-17 yaÅŸ grubu) olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 109,4 artarak 2 bin 56 olurken, suç iÅŸlediÄŸi andaki yaÅŸÄ± çocuk yaÅŸta olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 28,3 artÄ±ÅŸla 11 bin 805 oldu.

HÜKÜMLÜLERÄ°N YÜZDE 36,2'SÄ° Ä°LKÖÄžRETÄ°M MEZUNU

Cezaevine 1 Ocak - 31 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda giren hükümlüler iÅŸlenen suça göre deÄŸerlendirildiÄŸinde hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçu iÅŸleyenlerin yüzde 47,3'ü ilköÄŸretim mezunu, yüzde 17,7'si ilkokul mezunu, yüzde 12,3'ü lise ve dengi meslek okulu mezunu kiÅŸilerden, yaralama suçu iÅŸleyenlerin ise yüzde 37'1'i ilköÄŸretim, yüzde 22,1'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,8'i ilkokul mezunu kiÅŸilerden oluÅŸtu.

Ä°cra Ä°flas Kanunu'na muhalefet suçu iÅŸleyenlerin yüzde 30'unu lise ve dengi meslek okulu, yüzde 25,6'sÄ±nÄ± ilköÄŸretim, yüzde 19,2'sini ilkokul mezunu hükümlüler oluÅŸturdu. Öldürme suçu iÅŸleyenlerin yüzde 29,6'sÄ± ilköÄŸretim, yüzde 28'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,2'si ilkokul mezunuyken, cinsel suçlarÄ± iÅŸleyenlerin yüzde 39,1'i ilköÄŸretim, yüzde 20,5'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 18,8'i ilkokul mezunu hükümlüler olarak gerçekleÅŸti.

YÜKSEKÖÄžRETÄ°M MEZUNLARI EN ÇOK Ä°CRA Ä°FLAS KANUNU'NA MUHALEFET ETTÄ°

Cezaevine 1 Ocak - 31 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda giren hükümlüler eÄŸitim durumu ve iÅŸlenen suç sÄ±rasÄ± itibariyle deÄŸerlendirildiÄŸinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 33,1, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 23,4, ilköÄŸretim mezunlarÄ±nda yüzde 22,5, ilkokul mezunlarÄ±nda yüzde 15,8, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarÄ±nda yüzde 13,3 ile hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçu; lise ve dengi meslek okulu mezunlarÄ±nda yüzde 12,9 ile yaralama ve yükseköÄŸretim mezunlarÄ±nda yüzde 16,1 ile Ä°cra Ä°flas Kanunu'na muhalefet suçu ilk sÄ±rada yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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