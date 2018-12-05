Oyuncu Sumru Yavrucuk su yerine antifriz iÃ§ti, hastanelik oldu

Oyuncu Sumru Yavrucuk, tiyatro oyunu iÃ§in sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaÂ kendisine su diye verilen antifrizi iÃ§ince hastanelik oldu.

Oyuncu Sumru Yavrucuk, Marmaris'te tiyatro oyunu için sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kendisine su diye verilen antifrizi içince hastanelik oldu.

Sumru Yavrucuk, Marmaris'te "Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi" isimli tiyatro oyunuyla seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk'a rol gereÄŸi su verilmesi gerekirken, antifriz verildi. Su sandÄ±ÄŸÄ± antifrizi içen oyuncu, sahnede kusmaya baÅŸladÄ±.

Özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Sumru Yavrucuk, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

sumru Yavrucuk sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Dün akÅŸamki oyun sÄ±rasÄ±nda, mizansen gereÄŸi içmem gereken su bardaÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla adblue sÄ±vÄ±sÄ± konmuÅŸ. Gerekli tedavi uygulandÄ±. Az önce taburcu oldum. Bu akÅŸam Bodrum’da oynuyorum.Benim için endiÅŸelenen herkese teÅŸekkür ederim" dedi.

Dün akÅŸamki oyun sÄ±rasÄ±nda, mizansen gereÄŸi içmem gereken su bardaÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla adblue sÄ±vÄ±sÄ± konmuÅŸ. Gerekli tedavi uygulandÄ±. Az önce taburcu oldum. Bu akÅŸam Bodrum’da oynuyorum.Benim için endiÅŸelenen herkese teÅŸekkür ederim. — Sumru Yavrucuk (@SumruYavrucuk) 5 AralÄ±k 2018

(MUÄžLA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 13:51

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