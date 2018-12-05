Ä°srailâ€™de 30 bin kiÅŸi kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti protesto etti

Tel Avivâ€™de, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸi, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti protesto iÃ§in etkinlik dÃ¼zenledi.

Ä°srail’de baÅŸkent Tel Aviv’de, ülkede yaÅŸanan kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, çoÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan 30 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi. Yedeot Ahranot gazetesine göre, eylemde kadÄ±nlarla polis arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Protestoya binlerce Filistinli kadÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Ä°nsan haklarÄ± örgütlerine göre, Ä°srail’de yaÅŸayan Arap kadÄ±nlar çeÅŸitli ÅŸekillerde ÅŸiddete maruz kalÄ±yor. Sivil toplum örgütü Katar SaÄŸlÄ±k Hizmetleri ve AraÅŸtÄ±rma Cemiyetine göre, 2018’in baÅŸÄ±ndan bu yana Ä°srail’de öldürülen 24 kadÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± ülkede yaÅŸayan Arap toplumundan. (AA)

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