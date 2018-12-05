YargÄ± sÃ¼reci eziyete dÃ¶ndÃ¼ AYM ihlal kararÄ± verdi

2004 yÄ±lÄ±nda, 41 kiÅŸinin can verdiÄŸi Pamukova tren kazasÄ±nda yargÄ±lamanÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ sonuÃ§lanmamasÄ± Ã¼zerine AYM, â€˜YaÅŸam hakkÄ± ihlali varâ€™ kararÄ± verdi.

Sakarya’nÄ±n Pamukova ilçesinde 22 Temmuz 2004 yÄ±lÄ±nda yüksek hÄ±zlÄ± tren kazasÄ±nda 41 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 79 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan uzmanlarÄ±n TCDD'yi uyardÄ±ÄŸÄ±, seferleri durdurun uyarÄ±sÄ±nda bulunulduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Meslek odalarÄ± kullanÄ±lan trenlerin ve raylarÄ±n uygun olmamasÄ±nÄ± kazanÄ±n ana sebebi olarak belirtmiÅŸti. Ancak Pamukova dosyasÄ±nda tam anlamÄ±yla cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±. Olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) Genel MüdürlüÄŸü yetkilileri hakkÄ±nda yürüttüÄŸü soruÅŸturmada yetkisizlik kararÄ± vermiÅŸ ve soruÅŸturma evrakÄ±nÄ± Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na göndermiÅŸti. Bu soruÅŸturmanÄ±n sonucu ise tespit edilemedi.

DAVADA ADALET GELMEDÄ°

Öte yandan BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, makinistler (birinci ve ikinci makinist) ve tren ÅŸefi hakkÄ±nda, demir yolu üzerinde kazaya neden olma iddiasÄ±yla AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde kamu davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ±lama sonucunda makinistler hakkÄ±nda mahkûmiyet; tren ÅŸefi hakkÄ±nda beraat kararÄ± verildi. Daha sonra YargÄ±tay, sanÄ±klar hakkÄ±nda verilen mahkûmiyet kararÄ±nÄ± bozdu. Bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yargÄ±lamada ise davalarÄ±n düÅŸürülmesine karar verildi. Bu kararÄ±n da temyizi üzerine hüküm bozuldu, yapÄ±lan yargÄ±lamada birinci makinist hakkÄ±nda hapis cezasÄ±na hükmedildi, ikinci makinistin cezasÄ± ise ertelendi. YapÄ±lan baÅŸvurular üzerine YargÄ±tay Ceza Dairesi, eksikliklerin giderilmesi için dosyayÄ± YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderdi. DavanÄ±n temyiz incelemesi ise hâlâ sonuçlanmadÄ±. YaÅŸanan bu süreç üzerine kazada annelerini kaybeden Burcu Demirkaya ve Yücel Demirkaya, yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini söyleyerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) baÅŸvurdu.

‘KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK Ä°ÇÄ°N ÖNLEM ALINMALI’

AYM konuyla ilgili kararÄ±nÄ± ise dün açÄ±kladÄ±. Kamu makamlarÄ±nÄ±n, tehlikeli bir faaliyet nedeniyle oluÅŸan riskleri bertaraf etmek için gerekli ve yeterli önlemleri almadÄ±ÄŸÄ± durumlarda kiÅŸilerin hayatÄ±nÄ±n tehlikeye girmesine neden olanlar hakkÄ±nda bir ceza soruÅŸturmasÄ± yürütmesi gerektiÄŸini ifade eden AYM, kararÄ±nda “Demir yolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± faaliyeti niteliÄŸi itibarÄ±yla kiÅŸilerin yaÅŸamÄ± ve vücut bütünlüÄŸü bakÄ±mÄ±ndan birtakÄ±m riskler içermektedir. Bu tehlikeli olma durumu nedeniyle kamu makamlarÄ±, demir yollarÄ±nÄ±n iÅŸletilmesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almalÄ±; trenlerin seyrüseferinde veya gar ve benzeri iÅŸletmelerde istenmeyen ölüm ve yaralanma olaylarÄ±nÄ±n önüne geçmek için makul ölçüler çerçevesinde gerekenleri yapmalÄ±dÄ±r.” ifadelerine yer verdi.

AYM, ‘Ä°HLAL VAR’ DEDÄ°

KazanÄ±n soruÅŸturmasÄ±nÄ±n iki aydan daha kÄ±sa bir sürede tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ceza Mahkemesinin ilk kararÄ±nÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸini hatÄ±rlatan AYM, “Ne var ki kararÄ±n kanun yoluna baÅŸvurma hakkÄ± olan bazÄ± kiÅŸilere tebliÄŸ edilmemesi nedeniyle ilk bozma kararÄ±na iliÅŸkin temyiz süreci yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l 6 ay, ikinci bozma kararÄ±na iliÅŸkin temyiz süreci ise yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±lda sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ceza Mahkemesince en son 24/11/2014 tarihinde karar verilmiÅŸ olup yargÄ±lama henüz sonuçlandÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.” dedi. YargÄ±lamanÄ±n bu denli uzamasÄ± ve henüz sonuçlandÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ±n ‘soruÅŸturmanÄ±n makul süratle yürütülmediÄŸini’nin kanÄ±tÄ± olduÄŸunu belirten AYM, Anayasa’nÄ±n 17. maddesinde güvence altÄ±na alÄ±nan yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n usul boyutunun ihlal edildiÄŸine ve baÅŸvuruculara tazminat ödenmesine karar verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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