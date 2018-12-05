SalÄ±cÄ±: 'CHP'nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki kesimlerden de oy alabilecek aday Ã¶nemli'

CHP'li OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± SalÄ±cÄ±: â€˜Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°YÄ° Parti, SP ve sandÄ±kta CHP'yi destekleyeceklerle kurulmalÄ±.â€™

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±, “Türkiye'nin demokrasi standartlarÄ±nÄ± yükseltmeye ihtiyacÄ± var. Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir iÅŸbirliÄŸinin sadece Ä°YÄ° Parti ile deÄŸil, Saadet Partisi (SP) ile ve sandÄ±kta CHP'yi destekleyecek bütün vatandaÅŸlarla bu sürecin kurulmasÄ± gerekiyor" dedi.

‘EN ÖNEMLÄ°SÄ° DOÄžRU ADAYI BELÄ°RLEMEK’

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± yerel seçimlere yönelik yürütülen ittifak görüÅŸmelerine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. SalÄ±cÄ±, belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n parti meclis toplantÄ±sÄ± yetki kurulunda konuÅŸularak karara baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.SalÄ±cÄ±, baÅŸkan adaylÄ±klarÄ±yla ilgili “Bizim için ne zaman açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±ndan daha önemli olan doÄŸru aday. CHP'nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki kesimlerden de oy alabileceÄŸini bildiÄŸimiz adayÄ±n adaylaÅŸmasÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

CHP’LÄ° SALICI: ‘Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N Ä°YÄ° PARTÄ°, SP, CHP Ä°LE KURULMASI GEREKÄ°YOR’

Ä°YÄ° Parti ile devam eden görüÅŸmelere deÄŸinen SalÄ±cÄ±, "GörüÅŸmeler ÅŸu an gayet iyi niyetli bir biçimde devam ediyor. Ama henüz sonuçlanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Türkiye’nin ihtiyaçlarÄ±na cevap verecek bir iÅŸbirliÄŸine ihtiyaç olduÄŸunu söyleyen SalÄ±cÄ±, “Ä°ÅŸbirliÄŸinin sadece Ä°YÄ° Parti ile deÄŸil, SP ile ve CHP'ye gönül veren, sandÄ±kta CHP'yi destekleyecek bütün vatandaÅŸlarla bu sürecin kurulmasÄ± gerekiyor” diye konuÅŸtu.

SALICI: ‘MASA BAÅžINDA YAPILAN HÄ°ÇBÄ°R ÅžEY, SANDIKTA YAPILANDAN DAHA KIYMETLÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R’

SalÄ±cÄ±, “Siyasi partilerle görüÅŸüyoruz; ancak masa baÅŸÄ±nda yapÄ±lan hiçbir ÅŸey, sandÄ±kta yapÄ±landan daha kÄ±ymetli deÄŸildir” dedi.

Ä°YÄ° Parti'nin Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de CHP'ye destek vereceÄŸi, CHP'nin de Mersin gibi illerde Ä°YÄ° Parti'yi destekleyeceÄŸi iddialarÄ±yla ilgili ise SalÄ±cÄ± “Ä°ki parti arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmenin içeriÄŸini basÄ±nla paylaÅŸmaya baÅŸlarsanÄ±z, o iÅŸbirliÄŸi yerine gelmiyor demektir. Ya da o iÅŸbirliÄŸinde bir güvensizlik ortaya çÄ±kÄ±yor demektir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 12:16

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