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Ã‡ipras: 2019 bÃ¼tÃ§emiz 20 dakikada onaylandÄ±
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras: Avro 2019 bÃ¼tÃ§emize iliÅŸkin konu 20 dakikada tamamlanÄ±p onaylandÄ±.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras, dün yaklaÅŸÄ±k 18 saat süren Avro Grubu ToplantÄ±sÄ±'na iliÅŸkin, “Bu kadar üzün sürmesinin sebebi Yunanistan deÄŸil, Ä°talya'ydÄ±. 2019 bütçemize iliÅŸkin konu 20 dakikada tamamlandÄ± ve emeklilik maaÅŸÄ± kesintileri olmadan onaylandÄ±” dedi.
Çipras, Amerikan-Yunan Ticaret OdasÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen Yunan ekonomisi konferansÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.
Yunanistan'Ä±n kurtarma paketi programÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çipras, “En önemlisi uyum programÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlarken, halkÄ±n en zayÄ±f, en savunmasÄ±z kesimlerini korumayÄ± baÅŸardÄ±k” iddiasÄ±nda bulundu.
Çipras, ülkede yatÄ±rÄ±m ve ihracatÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸin ise düÅŸtüÄŸünü belirterek, “Bugün, yaklaÅŸÄ±k 3,5 ay önce memorandumlarÄ± geride bÄ±rakarak, hükümet kendi planÄ±yla ilerliyor” savunmasÄ±nda bulundu. (AA)