Tutuklanan havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

Tutuklanan Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri ile 5 sendika yÃ¶neticisi bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. DuruÅŸma Ã¶ncesi aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. Â

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve tahta kurularÄ±na karÅŸÄ± isyan ettikleri için 2 aydÄ±r tutuklu bulunan 26 Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸçisi ile 5 sendika yöneticisi hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruÅŸma öncesi açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

Eyleme CHP milletvekilleri Kani Beko, Ali Åžeker, Sezgin TanrÄ±kulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, TÄ°P milletvekilleri Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, Emek partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, sendika ve meslek odasÄ± yöneticileri, iÅŸçilerin aileleri katÄ±ldÄ±.

"Tutuklu iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" pankartÄ± açan kitle "Ä°nÅŸaat iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir", "Ä°ÅŸçiler deÄŸil patronlar yargÄ±lansÄ±n", "Ä°ÅŸ kazasÄ± deÄŸil iÅŸ cinayeti" sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N AÄ°LELERÄ° DE KONUÅžTU

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ±dan Tezcan Acu, “Kötü yaÅŸam koÅŸullarÄ± ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan isyan haksÄ±zca bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün burada tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Kötü koÅŸullar hala devam ediyor.

Dev YapÄ± Ä°ÅŸ’ten Cemal Özden de “52 ölümden daha fazlasÄ± var ölümleri saklÄ±yorlar. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi ya topluca öldüÄŸünde ya da direndiÄŸinde gündem olur, biz ölmek istemiyoruz” diye konuÅŸtu.

Tutuklu bulunan Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un eÅŸi Ayla Karabulut da, “HavaalanÄ±nda 52 iÅŸçi öldü ama hiç bir patron yargÄ±lanmadÄ±. Bugün hem iÅŸçilerin hem sendikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istiyorum” dedi.

Tutuklulardan Deniz Aslan'Ä±n kardeÅŸi Muhammed Aslan, “En sevdiÄŸim abimin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum, arkasÄ±ndayÄ±z” dedi. Özkan ÖzkanlÄ±'nÄ±n annesi Rahife ÖzkanlÄ± DA "Ä°ÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için buradayÄ±z" derken gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

'Ä°ÅžÇÄ° SINIFI YARGILANIYOR'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Haluk AÄŸabeyoÄŸlu, “Bugün burada aslÄ±nda tüm bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçiler yargÄ±lanÄ±yor. 14 Eylül’de incinmiÅŸ onurlarÄ±, posasÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ bedenleriyle kolektif bir öfke yumaÄŸÄ± olan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z seçtikleri temsilcileri ve sendika yöneticisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla 17 maddelik bir talep listesi oluÅŸturdular. O liste patronlar ve onlarÄ± sözümona denetlemekle sorumlu resmi kurumlar hakkÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ kolektif bir suç duyurusudur. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu en örgütsüz, en sahipsiz bölüÄŸünün onur çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Tüm bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n onur çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±… AynÄ± zamanda direnme ve örgütlenme hakkÄ±nÄ± kullanma bilinci ve bir sÄ±nÄ±f olma yönelimidir. Bugün burada bu yargÄ±lanÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 10:12

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