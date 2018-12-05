HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda: Ä°ÅŸÃ§iler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±'nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ettikleri için hakkÄ±nda dava açÄ±lan 31'i tutuklu, 61 iÅŸçinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baÅŸladÄ±. DuruÅŸma öncesi aileler, sendika, siyasi parti, kitle örgütü temsilcileri ve milletvekilleri adliye önünde açÄ±klama yaparak iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DuruÅŸmada içerisinde Devrimci YapÄ±, Ä°nÅŸaat ve Yol Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut'un da bulunduÄŸu 31 tutuklu iÅŸçi ile tutuksuz sanÄ±klar hazÄ±r bulundu. DuruÅŸma, adliyenin yemekhanesinde görüldü. Yemekhanede duruÅŸma düzeni alÄ±ndÄ±. DuruÅŸmaya ilk olarak avukatlar alÄ±ndÄ±. HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu ile Oya Ersoy, TÄ°P Genel BaÅŸkanÄ± Erkan BaÅŸ, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ile Ali Åžeker ile tutuklu iÅŸçi yakÄ±nlarÄ±ndan birer kiÅŸi duruÅŸmaya salonuna alÄ±ndÄ±. DuruÅŸmayÄ± izlemek isteyen basÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± mahkeme kararÄ± ile salondan çÄ±karÄ±ldÄ±. Gazetecilerin duruma tepki göstermesi üzerine bu defa 5 gazetecinin duruÅŸma salonuna alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.

Gazeteciler adliye binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. Gazetecilerin duruma tepki göstermesi üzerine, kimlik tespiti sonrasÄ± gazeteciler duruÅŸmaya alÄ±ndÄ±. Gazeteciler kimlik bilgileri alÄ±ndÄ±ktan sonra duruÅŸma salonuna girebildi. DuruÅŸma salonunda onlarca asker ve polis görevlendirilmiÅŸ durumda.

DuruÅŸma, kimlik tespiti ile baÅŸladÄ±. Kimlik tespiti ardÄ±ndan avukatlar usule dair söz aldÄ±. Avukatlar iddianamenin reddedilmesini ve iÅŸçiler hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini istedi. Mahkeme baÅŸkanÄ±, iddianamenin deÄŸerlendirilerek, kabul edildiÄŸini söyledi. Avukat KazÄ±m Bayraktar konuÅŸtuÄŸu sÄ±rada mahkeme baÅŸkanÄ± sÄ±k sÄ±k müdahalede bulundu. Bayraktar, “Ä°ddianamede yer alan suçlama sadece güvenlik görevlilerine taÅŸ atÄ±lmasÄ± ve benzeri ÅŸeyler. Ancak iddianamede yer alandan öncesi var. Neden eylemler oldu” diye konuÅŸtu. Mahkeme BaÅŸkanÄ±, “Esasa giriyorsunuz. Esasa girmeden beraat taleplerinizi alalÄ±m” dedi. Bayraktar, savunma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, askerler ile milletvekilleri arasÄ±nda da tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

Bayraktar, “Her ÅŸey iÅŸçilerin yönetime verdiÄŸi taleplerden sonra baÅŸladÄ±. Ä°ddianamede buradan sonra baÅŸlÄ±yor. Burada iÅŸçilerin haklarÄ± görüÅŸülür. DünyanÄ±n duyduÄŸu, iddianamede yer alan el yazÄ±sÄ±yla yazÄ±lan talepler var. O taleplerin birinde ücretlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± istenmiyor. Orada iÅŸçilerin koÅŸullarÄ± var ve o koÅŸullarÄ±n düzeltilmesi isteniyor” diye konuÅŸtu. Bayraktar, “Bu iddianame patron devlet ittifakÄ±nÄ±n ifadesidir. Patronla onun ofisinde yapÄ±lan görüÅŸmeye bile yanÄ±nda devlet gücüyle geliyor. O görüÅŸmelerde iÅŸçilerin talepleri de iddianamede yer almÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Bayraktar, “Ä°ÅŸçilerin iÅŸ cinayetlerine ve ödenmeyen ücretlere ve diÄŸer kötü koÅŸullara karÅŸÄ± iÅŸ görmeme hakkÄ± vardÄ±r. Ä°ddianame bu hakkÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± suç olarak tanÄ±mlÄ±yor” dedi.

Bayraktar'Ä±n ardÄ±ndan Avukat Songül Beydilli söz aldÄ±. Beydilli, “Bu iddianame hukuki belge deÄŸildir, çünkü olayÄ± ters yüz etmiÅŸtir. Hak kullanÄ±mÄ± suç teÅŸkil etmez, iddianame hak kullanÄ±mÄ±nÄ± suç haline getirmiÅŸtir. BarÄ±ÅŸçÄ±l silahsÄ±z gösteri yapma hakkÄ± vardÄ±r. Toplu eylem hakkÄ± yasaldÄ±r” dedi.

ADLÄ°YE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: TUTUKLU Ä°ÅžÇÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN

DuruÅŸma öncesi düzenlenen eyleme CHP milletvekilleri Kani Beko, Ali Åžeker, Sezgin TanrÄ±kulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, TÄ°P milletvekilleri Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, Emek partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, sendika ve meslek odasÄ± yöneticileri, iÅŸçilerin aileleri katÄ±ldÄ±.

"Tutuklu iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" pankartÄ± açan kitle "Ä°nÅŸaat iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir", "Ä°ÅŸçiler deÄŸil patronlar yargÄ±lansÄ±n", "Ä°ÅŸ kazasÄ± deÄŸil iÅŸ cinayeti" sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N AÄ°LELERÄ° DE KONUÅžTU

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ±dan Tezcan Acu, “Kötü yaÅŸam koÅŸullarÄ± ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan isyan haksÄ±zca bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün burada tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Kötü koÅŸullar hala devam ediyor.

Dev YapÄ± Ä°ÅŸ’ten Cemal Özden de “52 ölümden daha fazlasÄ± var ölümleri saklÄ±yorlar. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi ya topluca öldüÄŸünde ya da direndiÄŸinde gündem olur, biz ölmek istemiyoruz” diye konuÅŸtu.

Tutuklu bulunan Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un eÅŸi Ayla Karabulut da, “HavaalanÄ±nda 52 iÅŸçi öldü ama hiç bir patron yargÄ±lanmadÄ±. Bugün hem iÅŸçilerin hem sendikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istiyorum” dedi.

Tutuklulardan Deniz Aslan'Ä±n kardeÅŸi Muhammed Aslan, “En sevdiÄŸim abimin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum, arkasÄ±ndayÄ±z” dedi. Özkan ÖzkanlÄ±'nÄ±n annesi Rahife ÖzkanlÄ± DA "Ä°ÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için buradayÄ±z" derken gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

'Ä°ÅžÇÄ° SINIFI YARGILANIYOR'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Haluk AÄŸabeyoÄŸlu, “Bugün burada aslÄ±nda tüm bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçiler yargÄ±lanÄ±yor. 14 Eylül’de incinmiÅŸ onurlarÄ±, posasÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ bedenleriyle kolektif bir öfke yumaÄŸÄ± olan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z seçtikleri temsilcileri ve sendika yöneticisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla 17 maddelik bir talep listesi oluÅŸturdular. O liste patronlar ve onlarÄ± sözümona denetlemekle sorumlu resmi kurumlar hakkÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ kolektif bir suç duyurusudur. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu en örgütsüz, en sahipsiz bölüÄŸünün onur çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Tüm bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n onur çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±… AynÄ± zamanda direnme ve örgütlenme hakkÄ±nÄ± kullanma bilinci ve bir sÄ±nÄ±f olma yönelimidir. Bugün burada bu yargÄ±lanÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 12:42

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