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Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron protesto edildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, geçen cumartesi ‘sarÄ± yelekliler’ tarafÄ±ndan düzenlenen eylemlerde yanan valilik binasÄ±nÄ± ziyaret etmek için geldiÄŸi Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.
Ülkenin Puy-en-Velay kentinde, geçen cumartesi düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda yanan valilik binasÄ±nda incelemelerde bulunan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, buradan makam aracÄ± ile ayrÄ±lÄ±rken çevredekilerin protestosu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Buradakiler ‘Macron istifa’ sloganlarÄ± attÄ±.
Fransa'da, akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kötüleÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ‘sarÄ± yeleklilerin’ eylemleri, ülkede son yÄ±llarÄ±n en etkili protestosuna dönüÅŸtü.
Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bölgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan ‘sarÄ± yelekliler’, Macron'dan akaryakÄ±t vergilerini düÅŸürmesini ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyordu.
BaÅŸkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 AralÄ±k'ta düzenlenen, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde polisin sert müdahalesi çatÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu. ‘SarÄ± yelekliler’in kararlÄ± eylemleri sonucu hükümet geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ ve zamlarÄ±n 6 ay süreyle askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)