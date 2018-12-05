ABD'de Salmonella salgÄ±nÄ±: 246 kiÅŸide bakteri tespit edildi

ABD'de 246 kiÅŸide Salmonella bakterisi tespit edildi. SalgÄ±ndan etkilenen 2 bin tondan fazla etin imha edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

ABD'de çiÄŸ etlerde çÄ±kan Salmonella bakterisi nedeniyle 26 eyalette 246 vakaya rastlandÄ±. ABD GÄ±da GüvenliÄŸi ve Denetleme Dairesi, ülkedeki Salmonella bakterisi salgÄ±nÄ± nedeniyle 26 eyalette 246 kiÅŸinin rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 2 bin tondan fazla çiÄŸ etin bakteriden etkilendiÄŸi ancak ne kadarÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ne kadarÄ±nÄ±n hala marketlerde satÄ±ÅŸta olduÄŸunun ise bilinmediÄŸi belirtildi.

Bakteriden etkilenen ürünlerin, 26 Temmuz-7 Eylül arasÄ±nda Arizona'daki JBS Tolleson adlÄ± tesiste üretilip, paketlendiÄŸi bildirildi.

Marketlere üretim bilgileri uyan etlerin imha edilmesi, halka da söz konusu etlerin satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fark edilmesi durumunda tüketilmemesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

ABD'de ekim baÅŸÄ±nda bakteri nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 3 bin ton çiÄŸ et daÄŸÄ±tÄ±mdan çekilmiÅŸti. O dönem açÄ±klanan verilerde, 16 eyalette 60 kiÅŸinin bakteri nedeniyle hastalandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

BaÄŸÄ±rsak sistemini etkileyen Salmonella bakterisi, vücut direncini düÅŸürerek ishal, ateÅŸ ve kusmaya neden oluyor. Bakteri, su veya dÄ±ÅŸkÄ± temasÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ gÄ±dalarÄ±n tüketilmesiyle insanlara bulaÅŸabiliyor.

Uzmanlar, bakteriyi yok etmek için özellikle tavuk gibi gÄ±dalarÄ±n yüksek Ä±sÄ±da en az 10 dakika piÅŸirilmesini öneriyor. (New York/AA)

www.evrensel.net