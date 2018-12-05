ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Jeffrey TÃ¼rkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey, 5-14 AralÄ±k'ta TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'Ã¼ ziyaret edecek.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 5-14 AralÄ±k'ta Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Jeffrey'nin Türkiye ve Ürdün ziyaretlerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Joel Rayburn de eÅŸlik edecek.

Jeffrey, Türkiye'de buluÅŸacaÄŸÄ± liderlerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle ‘Yüksek Düzeyli Suriye ÇalÄ±ÅŸma Grubu’ oluÅŸturacak.

Ürdün temaslarÄ±nda ise Suriye rejimi üzerindeki baskÄ±nÄ±n en yüksek seviyede devam ettirilmesi konusunu ele alacak James Jeffrey, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n öngördüÄŸü siyasi çözüme yönelik adÄ±mlarÄ± Ürdünlü yetkililerle masaya yatÄ±racak.

Jeffrey, Suriye politikasÄ±nÄ±n oluÅŸumunda görev alan ABD'li personelle de bir araya gelecek. (AA)

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